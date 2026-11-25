Alberto Núñez Feijóo pronuncia su discurso durante el acto electoral celebrado este miércoles en Madrid, EFE/ Fernando Villar

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que "esta vez sí" logrará ser presidente del Gobierno porque Pedro Sánchez no tiene con quién pactar.

"Esta vez no van a poder sumar con nadie, no van a poder gobernar con nadie", ha apuntado en un mitin en Madrid en el que ha recordado que él ganó las elecciones generales del 2023.

Feijóo cerrará el debate a cuatro de este jueves, que durará casi dos horas Más información

Feijóo ha dicho que el cambio está "muy cerca", pero hay "que culminarlo" y ha invitado a los 10.000 asistentes al mitin celebrado en la Caja Mágica de Madrid a acudir a la calle Génova el próximo domingo para celebrar su victoria.

El líder popular ha adelantado que hay registrados al menos 95.000 interventores y apoderados que van a firmar las actas que van a acreditar "el resultado de cada urna".