Feijóo dice que esta vez sí será presidente porque Sánchez no va a "poder sumar con nadie"
Desde Madrid ha recordado que él ganó las elecciones generales del 2023
El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que "esta vez sí" logrará ser presidente del Gobierno porque Pedro Sánchez no tiene con quién pactar.
"Esta vez no van a poder sumar con nadie, no van a poder gobernar con nadie", ha apuntado en un mitin en Madrid en el que ha recordado que él ganó las elecciones generales del 2023.
Feijóo ha dicho que el cambio está "muy cerca", pero hay "que culminarlo" y ha invitado a los 10.000 asistentes al mitin celebrado en la Caja Mágica de Madrid a acudir a la calle Génova el próximo domingo para celebrar su victoria.
El líder popular ha adelantado que hay registrados al menos 95.000 interventores y apoderados que van a firmar las actas que van a acreditar "el resultado de cada urna".