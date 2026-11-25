Feijóo, durante el cara a cara electoral con el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno Pedro Sánchez, el pasado jueves en Madrid EFE

El debate a cuatro entre los candidatos a la presidencia del Gobierno de PSOE, PP, Vox y Frente Amplio tras las elecciones generales del 29 de noviembre durará casi dos horas y los aspirantes contarán con un atril como mesa de apoyo, en un encuentro que abrirá la representante de Frente Amplio, Ada Colau, y cerrará el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Los vicepresidentes de la Academia de Televisión José María Irisarri y Beatriz Maesso, junto a Jesús Lozano, director de realización y miembro de la Junta Directiva de la entidad han desgranado este miércoles los detalles del último gran encuentro televisado antes de los comicios del domingo en una rueda de prensa en el plató A de Madrid Content City (Tres Cantos).

Este jueves Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) confrontarán ideas y programas, a partir de las 22.00 horas y hasta las 00.00 horas aproximadamente, en una cita organizada por la Academia de Televisión.

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El director de realización ha explicado que "todo se va a producir" como el pasado debate, con "el mismo esquema" del 'cara a cara' entre Sánchez y Feijóo, según ha añadido Irisarri.

El primero en llegar al recinto en torno a las 20.20 horas será Santiago Abascal y en cadencias de 10 minutos lo harán Feijóo, Ada Colau y Pedro Sánchez, en último lugar. "Todo se ha decidido por sorteo", ha señalado Lozano.

Entre las 21.30 y las 21.40 horas se producirán los posados para los medios gráficos con los candidatos y la presidenta de la Academia en el fotocall. Después se colocarán en cuatro atriles de color blanco situados enfrente del de la moderadora. De izquierda a derecha, aparecerán en pantalla Santiago Abascal, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau.

Los dirigentes políticos, que no podrán utilizar dispositivos electrónicos, contarán con una intervención inicial de valoración de la legislatura de un minuto y medio de duración, en el siguiente orden: Ada Colau, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

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Minuto de oro

En el caso del 'minuto de oro' para poner punto final al debate, será Pedro Sánchez el que empiece. Le seguirán Santiago Abascal, Ada Colau y Alberto Núñez Feijóo. Finalmente, la presidenta de la Academia despedirá el evento, que valorará después un portavoz elegido por cada partido en una intervención de minuto y medio, sin preguntas.

Los bloques temáticos del debate serán por este orden: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática; Migración y política exterior.

Cada bloque durará 20 minutos y cada candidato dispondrá de cinco minutos, tiempos que controlarán árbitros de la Federación Española de Baloncesto. Habrá dos pausas publicitarias de tres minutos cada una después del segundo y cuarto bloque, momentos en que los aspirantes podrán hablar con un asesor previamente acreditado y sin dispositivos electrónicos.

Beatriz Maesso ha apuntado que han confirmado que emitirán el debate en directo RTVE, Antena 3, laSexta, Telecinco, Cuatro, La Séptima y cadenas de la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), Canal Extremadura, Castilla y León Televisión, y CNN de Portugal.