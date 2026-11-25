Un momento durante el desmantelamiento, por parte de la Policía Nacional, de los campamentos temporales del puerto de Ceuta EFE/ Reduan

La Autoridad Portuaria de Ceuta ha comunicado a María Tardón, la jueza que investiga las entradas masivas de migrantes los pasados 30 y 31 de julio, que no conserva imágenes de aquellas jornadas, sino únicamente desde el pasado 20 de septiembre en adelante.

El presidente del puerto de Ceuta, Juan Manuel Doncel, envió el pasado 20 de octubre un escrito a la jueza, que ha adelantado El Periódico y al que ha tenido acceso EFE, en el que señalaba que en base a la normativa solo disponen de las grabaciones de los últimos 30 días, es decir del 20 de septiembre en adelante.

La autoridad portuaria respondió así al requerimiento de la magistrada de la Audiencia Nacional, que esta institución recibió el pasado 19 de octubre.

El escrito apunta a que el puerto "dista sustancialmente de la zona fronteriza de esta ciudad", y está "al otro extremo de dicho punto fronterizo" y no disponen en esa zona de cámaras, drones, sistema de control fronterizo y demás medios audiovisuales correspondientes, sino que únicamente tienen videovigilancia en la zona de dominio público portuario.

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Además, cita la legislación vigente para explicar que las grabaciones son eliminadas en el plazo de un mes desde que se captan, al tiempo que reconoce que existe una excepción cuando las imágenes estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves, sujetas a una investigación policial en curso a un procedimiento administrativo abierto "como es al parecer el caso que nos ocupa".

La autoridad portuaria informa además a la magistrada María Tardón de que en los días previos al 30 de julio tuvieron lugar en el puerto reiterados traslados, por parte de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, de personas migrantes que accedieron por el mar a Ceuta.

El 29 de julio, un día antes de la entrada masiva, se produjo una reunión informal a petición de Delegación del Gobierno donde participaron Guardia Civil, Policía Nacional y la Autoridad Portuaria de Ceuta para plantear una parcela para ubicar de forma provisional un centro temporal de atención a extranjeros, una opción que no se culminó debido a las entradas masivas.

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Tras la llegada masiva de miles de migrantes, finalmente sí se emplearon dos parcelas del puerto de Ceuta para acoger a en torno a dos mil personas, un recurso que ya se ha desmantelado y que contó con un informe contrario de la Autoridad Portuaria.

Junto a este escrito, la jueza recibió otro procedente de Salvamento Marítimo que cifraba en 222 las personas rescatadas en el mar y trasladadas a puerto entre el 30 de julio y el 19 de octubre, cuando se recibió el requerimiento judicial, y en ese mismo periodo no se recuperó ningún fallecido.

Estos dos informes forman ya parte de la causa que instruye María Tardón, que pretende esclarecer lo ocurrido tras detecta una "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España".