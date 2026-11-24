Un total de 1.560 migrantes han llegado este martes al puerto de La Restinga, en El Hierro, en diez cayucos procedentes de Gambia y Senegal EFE

Salvamento Marítimo ha rescatado este martes en El Hierro a 1.611 inmigrantes en once cayucos procedentes de Senegal y Gambia, la cifra más alta en un solo día desde que hay registros en España, según datos recopilados por EFE los servicios de emergencia que operan en La Restinga.

Es tan intensa la llegada de embarcaciones desde África Occidental que soporta este mes Canarias, que los récords en esta ruta migratoria con 32 años de historia duran ya poco más de una semana: el que ha quedado ya desfasado se estableció el pasado 14 de noviembre, con 1.580 personas en El Hierro, Gran Canaria y Tenerife.

El anterior databa de 2020, con 1.461 personas socorridas el 7 de noviembre, cuando el epicentro de las llegadas era Arguineguín (Gran Canaria), una cifra nunca vista desde la llamada crisis de los cayucos de 2006, año que se cerró con 31.678 rescatados.

Entre los rescatados este martes, hay nacionales de siete países africanos (Gambia, Senegal, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Burkina Faso, Mauritania y Mali) y un refugiado de Yemen y se encuentran 177 mujeres y 107 menores.

El primer cayuco en llegar a El Hierro este 24 de noviembre entró a las 2:45 horas en el muelle acompañado por la Salvamar Navia con 217 ocupantes, a los que había localizado la Guardamar Calíope varias horas antes a 102 kilómetros de Canarias. El grupo incluía 13 mujeres y 18 menores. Eran ciudadanos de Gambia y Senegal, además de un refugiado de Yemen, que salieron de Gambia hace siete días.

A las 3:00 horas, la Salvamar Acux escoló a La Restinga a un segundo cayuco con 190 ocupantes que llevaban siete días en el Atlántico tras haber salido de Casamance (Senegal). Se trataba de ciudadanos de Gambia, Senegal y Guinea Bissau, entre los que había 20 mujeres y ocho menores.

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El tercer cayuco fue socorrido por la Salvamar Diphda a las 4:29 horas tras una travesía de siete días desde Gambia. A bordo viajaban 217 personas, entre ellas 21 mujeres y 12 menores, procedentes de Gambia, Senegal y Guinea Bissau.

Sobre las 5:50 horas, la Salvamar Navia acompañaba a La Restinga a una cuarta embarcación con 171 ocupantes, entre ellos 23 mujeres y 18 menores. Eran ciudadanos de Senegal y Guinea Bissau que habían partido hacia Canarias desde Dakar hace seis días. Una de sus ocupantes fue ingresada en el hospital de Valverde con un cuadro de hipotermia severa.

A las 8:45 horas entraba en el muelle, de nuevo con la Salvamar Navia, el quinto cayuco con 93 migrantes, todos senegaleses, entre ellos cinco mujeres y seis menores. Según su testimonio, había salido de Guéréo (Senegal) hace seis días.

Las llegadas se han reactivado a primera hora de la tarde, cuando la Salvamar Ácrux ha prestado ayuda a otros dos cayucos, a las 12:55 y a las 13:10 horas, con un total de 186 ocupantes.

Uno de ellos había partido desde Gambia hace siete días y transportaba a 140 personas de Gambia, Senegal, Guinea Bissay y Guinea Conakry. Entre ellas había 37 mujeres, nueve menores y un bebé de dos meses.

Cruz Roja y la Polícia Nacional con un menor EFE

El otro cayuco ha llegado de Dakar tras cinco día de travesía con 46 ocupantes, nueve de ellos menores. A bordo viajaban personas de Gambia, Senegal, Guinea Bissau y Guinea Conakry.

Mientras esas dos embarcaciones eran atendidas en el muelle, ha irrumpido en él, por sus propios medios, un octavo cayuco con 208 ocupantes, tras siete días de navegación desde Bargny (Senegal).

A bordo iban ciudadanos de Gambia, Senegal, Guinea Conakry, Mauritania, Burkina Faso y Mali, entre los que hay 36 mujeres y 20 menores.

Sobre las 17:30 horas llegó el noveno cayuco del día con la Salvamar Mízar, de nuevo desde Dakar, de donde salió hace seis días. Transportaba a 119 personas de Gambia, Senegal, Guinea Conakry y Guinea Bissau, entre ellas ocho mujeres y un niño.

La misma Salvamar escoltó una hora después a una décima embarcación son 157 personas, de las que 133 son hombres, 11 mujeres y 13 menores.

Esta embarcación partió hace siete días desde Brufut, en Gambia, y sus ocupantes son de este país africano, así como de Senegal, Guinea Conakry y Guinea Bissau.

En la última embarcación contabilizada esta noche viajaban 53 personas, entre ellos tres mujeres y dos menores y habían partido hace siete días desde Tanjeh, en Gambia.

Está prevista que la Guardarmar Galiope traslade esta misma noche hasta el puerto herreño a los ocupantes de otros dos cayucos rescatados en las cercanías de la costa de la isla.

Estas 1.611 personas llegadas por ahora desde la medianoche se suman a las 815 rescatadas este lunes de seis cayucos en El Hierro y otros dos en Tenerife.