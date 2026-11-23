Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP Archivo El Ideal Gallego

La Audiencia Nacional ha rechazado de nuevo citar como investigada a la ex secretaria general del PP Dolores de Cospedal en el caso Kitchen, tras la petición hecha por el PSOE a raíz de un nuevo informe policial que analiza conversaciones entre la exdirigente y el excomisario José Manuel Villarejo.

La Sala de lo Penal considera inviable la petición hecha por la acusación popular del PSOE, puesto que se perseguía incluir nuevas grabaciones en la pieza de Kitchen, sobre el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, una causa que sin embargo ya ha sido enjuiciada y está pendiente de sentencia.

El tribunal considera que en el informe policial solo se analiza un audio nuevo emitido por RAC 1 los días 24 y 26 de marzo de 2026, pero los magistrados consideran que esta grabación "no tiene la consistencia y la relevancia penal suficiente para poder reabrir las actuaciones contra los investigados que menciona la entidad política recurrente".

Cospedal llegó a estar investigada en el caso Kitchen, si bien el juez acabó sacándola del procedimiento, en contra del criterio de la Fiscalía, al descartar que pudiera haber tenido un "liderazgo ideológico" en el supuesto espionaje a Bárcenas. Esta decisión fue avalada en varias ocasiones por la Sala de lo Penal.