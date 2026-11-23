Carles Puigdemont EFe

El Tribunal Supremo ha aplicado este lunes la amnistía al expresident catalán Carles Puigdemont, lo que supone el punto y final a su procedimiento judicial, que queda archivado tras nueve años huido de la Justicia y con luz verde para regresar a España cuando quiera y presentarse a unas elecciones.

La Sala de lo Penal ha dictado un auto en el que archiva el procedimiento abierto en 2017 contra Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig -que también huyeron- y les exime de toda responsabilidad penal.

El tribunal confirma así la decisión adoptada el pasado día 3 por el juez Pablo Llarena que cerró el sumario para todos ellos y remitió el procedimiento a la Sala para que resolviera, al asumir la decisión del Tribunal Constitucional de amnistiar el delito de malversación por el que aún estaban procesados.