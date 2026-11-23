Maribel Vaquero, del PNV; Oskar Matute, de Bildu; Emilio Delgado, de Frente Amplio; Pepa Millá, de VOX; Ester Muñoz, del PP; Gabriel Rufián, de ERC; Patxi López, del PSOE; y Míriam Nogueras, de Junts EFE/Juanjo Martín

El debate a ocho de los portavoces parlamentarios en RTVE ha escenificado las fuertes discrepancias que tienen los diferentes bloques políticos en materia de vivienda, aunque todos han defendido la urgencia de afrontar un problema que es una de las principales preocupaciones de los españoles.

La portavoz del PP, Ester Muñoz, ha reprochado que el Gobierno "y sus cómplices" hayan acudido al debate "como si no hubieran gobernado ocho años" y que en este tiempo lo único que hayan hecho haya sido legislar para dificultar el acceso a la vivienda.

Le ha contestado el portavoz socialista, Patxi López, que ha criticado a PP, Vox y Junts por votar en contra de los decretos de vivienda, criticando que sus propuestas sólo vayan enfocadas a los que quieren hacer negocio con este derecho.

Rajoy reclama un cambio: "España no puede permitirse cuatro años más de Frankenstein" Más información

Por su parte, los portavoces de ERC, Gabriel Rufián, y EH Bildu, Oskar Martute, han instado a intervenir y regular el mercado mientras que el candidato por Madrid de Frente Amplio, Emilio Delgado, ha señalado que el problema de la vivienda "es brutal pero no irresoluble", emplazando a construir vivienda y a regular, "todo a la vez".

Maribel Vaquero, la portavoz del PNV, considera que esto "no va de buscar culpables" y ha compartido igualmente la idea de regular el mercado pero poniendo también el acento en la necesidad de construir.

Colau avisa de que Sánchez no podrá gobernar sin un Frente Amplio fuerte: "No es suficiente que el PSOE sea primero" Más información

En este bloque dedicado a la vivienda, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha aprovechado para sacar a colación la victoria que ha supuesto para su formación la aplicación este lunes de la amnistía al expresident catalán Carles Puigdemont, lo que supone el punto final a su procedimiento judicial.

También, la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha alertado de que "no tiene ningún sentido hablar de estado bienestar" cuando hay una "ciudad invadida" en referencia a Ceuta. Millán se ha negado a debatir con el portavoz de Bildu más allá de señalar que hasta hace poco su política de vivienda era "volar casas cuarteles".