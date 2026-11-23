Ada Colau, en un mitin en Las Palmas de Gran Canaria con los cabezas de lista al Congreso de Unidad del Pueblo Canario, Luis Campos y Marisol Collado EFE

La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29-N, Ada Colau, ha apelado al electorado progresista que "no es suficiente" que el PSOE quede como primera fuerza política. Por tanto, ha reivindicado que su coalición es el factor clave para revalidar el Gobierno de coalición y "marcar la diferencia" para que los socialistas apliquen medidas en vivienda que "hasta ahora no se ha atrevido".

Durante una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, ha alertado de que si PP alcanza la Moncloa junto a Vox será será como "volver a la España predemocrática" y ha lanzado que ya están viendo en las autonomías que dirigen ambas formaciones "cómo desmontan servicios públicos" y "cómo tratan a las maestras y a los profesionales de la sanidad".

Colau ha remarcado que el 29-N "no son unas elecciones presidenciales" sino que se vota un modelo de país y para ello tiene que haber un "Gobierno que lo haga viable". En consecuencia, para aplicar un proyecto basado en que España siga "avanzando" en ver de "retroceder" el hecho de que el PSOE quede como primera fuerza política no vale de nada si no hay una mayoría progresista.

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"Lo que se vota el 29-N es un gobierno de coalición"

"Lo que se vota el próximo 29 de noviembre es un gobierno de coalición. Y vamos a votar si hay un gobierno de coalición entre PP y Vox, o si hay un gobierno de coalición entre el PSOE y Frente Amplio", ha insistido para desgranar que su candidatura tiene que "entrar fuerte" en el Congreso para que haya un Gobierno "no solo para resistir y frenar a la extrema derecha", sino para desplegar medidas "aún más valiente" en materia de vivienda, política fiscal y mejora de los servicios públicos.

La aspirante de Frente Amplio a la Moncloa ha reivindicado que su espacio político ha sido el impulsor de las principales medidas de la última legislatura, pero quieren más y por eso condiciona un Gobierno con el PSOE a que una de las primeras medidas que se aprueben sea bajar el precio del alquiler y estabilizar contratos.

"Lo hemos dicho con mucha claridad, nosotros creemos que haya un bloque progresista suficiente y asumimos, a diferencia de otras formaciones progresistas, la responsabilidad de conformar un Gobierno progresista para garantizar que no gobierne la derecha y la extrema derecha en este país. Pero para que nosotros estemos dentro tiene que marcar la diferencia con cosas que el PSOE hasta ahora no se ha atrevido", ha enfatizado la también exalcaldesa de Barcelona.