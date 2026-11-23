Santiago Abascal EFE

El candidato a la Presidencia del Gobierno de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este lunes que Pedro Sánchez va a intentar hacer "cualquier tipo de trampa" en esta última semana de campaña y que si las trampas no le salen "va a intentar impugnar el proceso electoral".

En declaraciones a los medios en Segovia, Abascal ha dicho que está "absolutamente convencido" y que la inmensa mayoría de los españoles también lo está de que Sánchez "va a intentar absolutamente todo" durante esta semana, también el día de la votación, el día del escrutinio general y el día del recuento del censo de españoles residentes ausentes.

Los españoles, ha añadido, "hacen muy bien" en "tener miedo" a Sánchez y que por ello es importante que todos los que quieran echarlo del Gobierno vayan a las urnas.

"Apelo a una movilización gigantesca, porque creo que estamos ante un intento de fraude como nunca se ha vivido en España durante toda la democracia", ha apostillado.

Abascal se ha referido a unas declaraciones del domingo de Sánchez en televisión en las que afirmó que iba a ganar las elecciones y que tenía datos que lo confirmaban. Sánchez, ha dicho el líder del Vox, "trató de intimidar a los españoles".

Según Abascal, se ha pretendido "una gigantesca trampa" con la ley de nietos y con nacionalizaciones masivas y la suspensión por parte del Supremo del voto de 163.000 nacionalizados por esta ley la ha dificultado.

Parte de "la trampa de Sánchez" va a formar parte del proceso electoral y el Gobierno "va a colocar una urna en los consulados" para que puedan votar, ha afirmado.

Pero como el fraude "probablemente no les funcione", lo que querrán "es impugnar las elecciones con el recuento ilegítimo e ilícito de unas personas que no tenían ni siquiera que poder meter una papeleta en una urna", ha añadido.

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Sobre el impuesto a las grandes fortunas para patrimonios superiores a 100 millones de euros, anunciado este lunes por el Gobierno, Abascal ha afirmado que Sánchez es "un sinvergüenza de marca mayor".

"Me parece que Pedro Sánchez es un sinvergüenza que se disfraza de Robin Hood, pero en realidad ha liquidado la prosperidad de las familias y de los españoles trabajadores", ha declarado.

Así, ha añadido, Sánchez podría sentarse con todos los directivos del IBEX y repetirles "tú has ganado más conmigo", pero si se sienta delante de los españoles trabajadores y humildes uno a uno le dirían "vivo mucho peor desde que tú gobiernas".

El candidato de Vox también ha hablado del debate a cuatro del próximo jueves y ha explicado que está preparándolo "con tranquilidad", estudiando y "escuchando a los españoles", porque durante estos días va a seguir expandiendo su mensaje en las calles.

Y, sobre el debate de portavoces de esta noche, Abascal ha afirmado que cree que la portavoz en el Congreso, Pepa Millán, les pasará "por encima", como hace siempre en el Congreso.

"Espero que represente nuestras ideas y que lleve a ese debate las preocupaciones de los españoles que muchos han querido evitar en esta campaña", ha agregado.

Una campaña en la que se ha hablado mucho "de bailecitos, de besitos, de camisetas, de portadas en 'Lecturas'", pero "muy poco de lo que le pasa a la gente en las calles", ha apuntado.