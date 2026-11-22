Pedro Sánchez, durante el mitin que ha ofrecido este domingo en el pabellón Príncipe de Asturias de Murcia EFE/ Marcial Guillén

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones del 29N, Pedro Sánchez, ha explicado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en el marco de la causa Plus Ultra, le está ayudando y aconsejando "de manera personal" en esta campaña, aunque no participe "activamente".

Se trata de una decisión que ha tomado Zapatero, según ha dicho Sánchez en una entrevista en Salvados (La Sexta), donde ha reiterado que es "un activo" del partido y que defiende su inocencia, subrayando que "muy probablemente está arrepentido" de haber guardado en una caja fuerte las joyas por las que, entre otras cuestiones, está siendo investigado en la Audiencia Nacional.

Sobre el debate 'cara a cara' de esta semana en TV, el jefe del Ejecutivo cree que ganó "de largo" a Alberto Núñez Feijóo, defendiendo que en la dicotomía "buena educación/mala educación "claramente" ganó, también en "verdad/bulosfera", y que además pidió perdón por los errores.

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En cuanto al tono más contenido que Sánchez mantuvo durante todo el debate y que ha extrañado en muchos foros mediáticos y políticos, ha señalado que su objetivo era convencer a los que aún están dudando o a quienes barajan votar otras opciones para cambiar.

También Sánchez ha garantizado que no aceptará un referéndum de autodeterminación para contar con los apoyos de Junts en el caso de que los necesitara para poder gobernar. "Eso por supuesto, llevo ocho años y además de la palabra están los hechos".

Y al hilo de la entrevista en El Mundo al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en la que afirmó que aprovechó "la ambición desmedida de Sánchez para derrotar a España", ha dejado claro que en lo que a la amnistía se refiere, no lo hizo por Puigdemont sino por culminar una normalización que piensa que "ha sentado bien" a Cataluña.

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Otra de las cuestiones que han salido durante la conversación es que él no quería adelantar las elecciones pero que después de hablar con sus padres y su mujer optó por convocarlas. "Para mí, su opinión es muy importante".

Igualmente consultó con ellos la decisión de no aceptar la inversión del 5% del PIB en defensa como se exigía desde la OTAN porque para él era importante que sus padres y su mujer comprendieran "la posición que estaba tomando", una posición -ha reconocido- que le generó "más que dudas, tribulaciones".

Aunque se ha visto a Begoña Gómez en algún acto político durante esta campaña, Sánchez ha asegurado que no es el inicio de una carrera política al señalar que "desgraciadamente, ha sufrido las consecuencias de la crueldad de la política en su versión probablemente más dura".

Respecto del juicio al que se enfrenta su mujer por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, Sánchez ha recalcado que no le queda "más remedio" que confiar en la Justicia, pero ha opinado que llevarla a juicio, como llevar a su hermano, "es una tremenda injusticia".