Españoles residentes en Portugal acuden este domingo, por segunda jornada consecutiva, a votar en el consulado de Lisboa EFE/ Manuel Fuentes

Hasta el Consulado General de España en Londres se han desplazado este domingo miles de españoles y aguardaron durante varias horas entre filas interminables para ejercer su voto de cara a las próximas elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Según reporta la agencia EFE, en el segundo día del plazo para depositar el voto, los electores españoles residentes en el Reino Unido acudieron en masa hasta la sede de la cancillería española en la capital británica. Desde primera hora de la mañana, la fila de personas se extendía al menos una manzana entera, y las esperas eran, de media, de unas dos horas.

En la víspera, las redes sociales se inundaron de imágenes, vídeos y testimonios en los que se decía que hubo gente que tuvo que esperar hasta cuatro horas para poder votar, por lo que muchas personas acudieron este domingo con suficiente antelación, e incluso con libros para leer, para llegar a las urnas dentro del horario de apertura del consulado.

Más de 150.000 españoles residentes en el Reino Unido se han inscrito para votar, según fuentes diplomáticas.

Portugal

También los españoles residentes en Portugal acudieron este domingo, por segunda jornada consecutiva, para ejercer su derecho al voto en el consulado de Lisboa, donde centenares de personas a lo largo del día depositaron su sufragio.

A pocos minutos antes del cierre, una fila de decenas de personas seguía esperando para introducir la papeleta en la urna.

En Portugal hay inscritos 14.910 ciudadanos españoles en el Censo electoral de españoles residentes en el extranjero (CERA), a 1 de octubre de 2026.

El sábado 21, en la primera jornada de votación para extranjeros, ciudadanos españoles residentes en México hacían fila para votar EFE/ Sáshenka Gutiérrez

América Latina

Durante la primera jornada de votaciones, el pasado sábado, los españoles residentes en Panamá acudieron a la embajada para ejercer su derecho al sufragio, durante una jornada que se desarrolló de forma ordenada y rápido.

En Panamá residen más de 20.000 españoles, siendo considerada la comunidad española más grande en Centroamérica, de los cuales aproximadamente más de 163.000 aparecen registrados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes.

En Argentina, más de medio millón de personas están habilitadas en desde el sábado 21 para votar en las elecciones españolas del 29 de noviembre, pero lo hacen en medio de la polémica por la disposición judicial que dejaría sin efecto el voto de muchos nacionalizados por la 'ley de nietos'.

En el Consulado español se ha instalado una urna para quienes podían acreditar su carácter de nieto o nieta de exiliado, y otra para quienes no les dio tiempo a hacerlo, pese a tener nacionalidad y pasaporte español.

La 'ley de nietos' está en el foco porque, por primera vez, se ha cuestionado desde la Justicia española en unas elecciones generales el voto de quienes viven en el extranjero.

Españoles residentes permanentes en Argentina acuden al Consulado de España para ejercer su derecho al voto EFE/ Víctor Fernández

La suspensión cautelar del sufragio a 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática, por considerar que había "indicios racionales" de una presunta irregularidad en la elaboración del CERA (una denuncia alentada por el PP y Vox), ha tenido un fuerte impacto en Argentina.

Los españoles en el exterior pueden votar hasta el 26 de noviembre para las elecciones del 29-N en los consulados de los países donde residen.

La mayor parte de los españoles residentes en el extranjero inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para votar se encuentra en Argentina (524.000 electores), seguida de Francia (267.960), Estados Unidos (213.683), México (192.306), Reino Unido (155.954), Brasil (135.685) y Venezuela (130.985).