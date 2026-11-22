El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo EFE

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho un llamamiento a la prudencia este domingo ya que él mismo sabe lo que es ganar las elecciones y no gobernar.

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"Dicen que el cambio de gobierno está más cerca y yo creo que es verdad, pero también sabemos lo que pasó en el año 2023" ha afirmado en un mitin en Murcia en el que ha insistido en que sabe lo que es ganar un debate, lo que es ganar unas elecciones y no gobernar.

España, ha agregado, "no puede permitirse que ocurra lo que ocurrió en el año 2023"

Aún así, el líder del PP ha afirmado que si sigue así durante la próxima semana el 29N lo va a lograr. España, ha agregado, "no puede permitirse que ocurra lo que ocurrió en el año 2023".