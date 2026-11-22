Ciudadanos españoles residentes en Chile hacen fila para votar en las elecciones generales de España este domingo EFE/ Elvis González

El voto latinoamericano podría ser decisivo para formar gobierno en España tras unas elecciones generales que arrojen un resultado ajustado entre el bloque de la derecha y el de la izquierda, ya que puede “mover” dos o tres escaños.

Así lo ha afirmado a EFE el investigador del grupo de Periodismo, Comunicación Política y Democracia de la Universidad de Navarra (UNAV) Enrique Borba-Romanelli, coautor del estudio ‘El electorado latinoamericano en España’, dirigido por el también investigador Jordi Rodríguez.

Borba-Romanelli (Uruguay, 1983), quien reside en Logroño desde hace varios años, ha explicado que ‘El electorado latinoamericano en España’ extrae sus conclusiones del análisis de datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en cuanto al comportamiento político declarado en 2026, que se complementa con una proyección a partir de los resultados electorales de los comicios de 2023.

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En la actualidad, ha proseguido, hay alrededor de dos millones de personas que nacieron en Latinoamérica, residen en España y tienen la nacionalidad española, por lo que pueden votar a sus representantes en el Congreso y en el Senado.

Ha señalado que este grupo de personas podría determinar el sentido de un futuro gobierno con su voto “si la elección es muy ajustada” entre el bloque de partidos de derechas y el de las formaciones de izquierdas.

Por muy ajustada, ha precisado, se entiende que haya “una ventana de diferencia de entre el 2,5 y el 4 %” entre ambos bloques, un escenario en el que el voto latino podría ser “definitivo” porque puede dar a un partido hasta tres escaños más.

“En las últimas elecciones generales, dos o tres escaños te daban una coalición de gobierno diferente”, ha recordado este investigador, quien ha remarcado que este estudio es independiente y no tiene una afiliación política.

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La exclusión simbólica del voto latino

Ha asegurado que el CIS revela que quienes han nacido en Latinoamérica y tienen la nacionalidad española se autoubican de forma mayoritaria en el espectro ideológico de la derecha; sin embargo, declaran votar más al PSOE, lo que conlleva que “la ideología declarada no está prediciendo el voto final”.

“Esta brecha abre una oportunidad para los partidos políticos que, a través de la comunicación electoral, podrían movilizar el voto para un lado u otro y atraerlo a sus filas”, ha resaltado.

Sin embargo, la importancia que tiene la comunicación para movilizar este voto contrasta con los resultados de otro estudio realizado por Borba-Romanelli en el marco de su tesis doctoral, titulado ‘La exclusión simbólica del voto latino en España: las campañas electorales del PP y PSOE’.

Este estudio, que analiza la comunicación electoral de los partidos políticos mayoritarios en España entre 2015 y 2023, refleja que, “desde las cuentas oficiales, solo se han realizado dos vídeos, marginales y de poca difusión, que interpelaban al voto latinoamericano, ambos del PP”.

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En su opinión, esta escasa interpelación de los partidos políticos al voto latinoamericano provoca un efecto de “pez que se muerde la cola”.

“Los partidos no interpelan al voto latinoamericano, entonces, no se moviliza, y si no se moviliza, no es decisivo”, ha argumentado este investigador, para quien la política española “no interpela al voto latino y no lo activa como sujeto electoral”.

Esta situación se evidencia con su investigación ‘Democracia de nicho’, que ha analizado los debates presidenciales televisados entre 1993 y 2023, en los que se omite por completo el electorado latinoamericano y “solo un partido, Ciudadanos (Cs), hizo una mención al voto de este colectivo como sujeto de derecho”, ha apuntado.