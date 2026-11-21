El presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará la prórroga durante 2027 del impuesto a la banca, con el que el Ejecutivo espera recaudar 1.400 millones de euros que se destinarán íntegramente a políticas de vivienda.

Según ha explicado Sánchez, los fondos permitirán financiar la construcción de más de 6.000 viviendas asequibles, rehabilitar unas 52.000 viviendas y aplicar bonificaciones fiscales a cerca de 120.000 inquilinos durante la próxima legislatura, así lo ha anunciado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Sánchez ha avanzado que con la prórroga del impuesto a la banca "vamos a recaudar 1.400 millones de euros", una cantidad que el Gobierno destinará íntegramente a la construcción de vivienda protegida, la rehabilitación de inmuebles y la aplicación de bonificaciones fiscales a los inquilinos.

Sánchez ha avanzado que con la prórroga del impuesto a la banca "vamos a recaudar 1.400 millones de euros"

El jefe del Ejecutivo ha defendido la continuidad del impuesto a la banca, que expiraba a finales de 2026, y ha justificado la medida por la necesidad de destinar más recursos a facilitar el acceso a la vivienda, que ha situado como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.

Sánchez ha asegurado que la recaudación se vinculará por ley a estas actuaciones y ha defendido la importancia de la justicia fiscal, al considerar que los ingresos procedentes del sector bancario deben contribuir también a financiar políticas públicas destinadas a responder a las necesidades de la ciudadanía.