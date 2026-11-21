El presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal EFE

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha expresado este sábado su malestar con las apelaciones al voto útil lanzadas por algunos sectores del PP y ha exigido al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, respeto para su partido y que "deje esas estrategias".

En un mitin en Sevilla, Abascal ha asegurado que él respeta la utilidad del voto al PP, por lo que les pide "el mismo respeto a los señores del Partido Popular", y ha vuelto a pedir además a Feijóo que diga claramente con quién pactará, si gana las elecciones el próximo 29 de noviembre.

"Me gustaría que el señor Feijóo, que el otro día zarandeó a Pedro Sánchez en el debate, y nos alegramos, conteste también con quién va a pactar", ha reclamado.

"Me gustaría que el señor Feijóo, que el otro día zarandeó a Pedro Sánchez en el debate, y nos alegramos, conteste también con quién va a pactar", ha reclamado

Abascal quiere saber si hay alguna posibilidad de que pacte con los "restos" del PSOE y si va a hacer como en Bruselas, donde "siguen votando conjuntamente", o Ceuta, donde mantiene su acuerdo con los socialistas y los "islamistas".

"Los españoles merecen saberlo: los votantes de Vox, también los votantes del Partido Popular y, por supuesto, aquellos que están en duda", ha subrayado, tras lo que ha recalcado: "Menos repartirse ministerios, menos apelaciones al voto útil y más claridad con los españoles".

En su opinión, solo de ese modo podrán "devolver la esperanza a millones de españoles". "Es útil votar a todo lo que represente una alternativa a Pedro Sánchez y a esta mafia que nos ha gobernado", ha insistido.

Ha incidido en que "cada uno sabe lo que tiene que hacer" y que él no va a decir que no es útil votar al PP, pese a que ha considerado, en alusión al Gobierno de Mariano Rajoy, que "fue inútil darle una mayoría absoluta a los inútiles que la tiraron por el retrete, no cumplieron su programa electoral ni derogaron la legislación de Zapatero".

Abascal ha hecho hincapié además que, según la mayoría de las encuestas, solo el crecimiento de Vox asegura la salida de Sánchez de la Moncloa, porque los demás partidos están bajando, y ha pedido que se respete también esa contribución, como la que permitió en 2018 acabar con 40 años de socialismo en Andalucía.

El candidato de Vox ha anunciado además durante el mitin que interpondrán querellas contra los ministros de Exteriores, José Manuel Albares, y Presidencia, Félix Bolaños, por desobediencia al Tribunal Supremo y su resolución sobre la denominada 'ley de nietos'.

Según ha dicho, "el Gobierno ha decidido colocar las urnas de los que el Tribunal Supremo ha dicho que no pueden votar y ha dado instrucciones a los consulados para que haya una urna separada para todos estos votos".

Abascal ha extendido las querellas contra "el director del censo electoral y contra los cónsules que sea necesario", porque en Vox están "realmente preocupados" por el desarrollo de los comicios.