Sánchez abraza a Ramona Maneiro en un acto de campaña del partido este viernes en Santiago de Compostela EFE/ Lavandeira jr

El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, defendió este viernes la ley de eutanasia en un mitin en Santiago en el que participó la pareja de Ramón Sampedro, Ramona Maneiro, y aseguró que no va a permitir que esta norma sea “derogada” por PP y Vox.

En un mitin multitudinario en el pabellón Fontes do Sar al que acudieron 10.000 personas según datos del PSOE, Maneiro regaló a Sánchez su libro 'Querido Ramón' en el que narra la lucha de su pareja por una muerte digna y ambos se fundieron en un largo abrazo.

“Este libro no es un regalo, es un encargo. No vamos a permitir que se derogue la ley de eutanasia en nuestro país”, dijo en referencia a la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien anunció que si llega a La Moncloa la modificará.

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Sánchez llenó el Fontes do Sar apenas días después del acto electoral del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el mismo recinto. El sábado, los populares publicaron en su cuenta de X varias fotos del evento y un mensaje que invitaba a los socialistas a repetir el hito de asistencia registrado: “El miércoles venís a Santiago. A este recinto. No os decimos que nos lo mejoréis. Igualadlo... si podéis”.

Un día después del cara a cara, el PSOE respondió al envite y presumió de haber llenado por completo este recinto multiusos, en el que necesitaron las gradas superiores, cerradas en el acto del PP.

Con más de media hora de retraso sobre el horario previsto, justificado por las tareas llevadas a cabo para dar asiento al público en los espacios adicionales habilitados, el presidente del Gobierno apareció repartiendo besos y abrazos a ritmo de ‘Superestrella’, de Aitana, que le acompaña en los mítines.

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El PSOE quiso teñir de épica y de un cierto aire festivo como antídotos contra la desmovilización un mitin en el que hubo también tiempo para la música en directo, ya que un conjunto local de rock ha subido al escenario para interpretar la combativa ‘People have the power’, de Patti Smith.

En ese ambiente de exaltación pronunció Sánchez un discurso que trató de encaminar hacia lograr una movilización masiva que alcance el setenta por ciento que fijó como referencia para que haya un Congreso con “mayoría progresista”.

Esa consigna y la de la “buena política” frente a la “mala educación” de su contrincante en el debate de este jueves fueron las más presentes en un discurso aclamado desde las bancadas y cuya comunión con la audiencia únicamente se vio alterada por un grupo de activistas en una de las gradas superiores.