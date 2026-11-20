Feijóo durante su visita a La Restinga EFE

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha viajado este viernes a la isla de El Hierro, la más afectada por la ola migratoria que está sufriendo Canarias, pocas horas después de su exitoso debate con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En Génova están exultantes con la actuación de Feijóo del jueves por la noche y consideran que el líder del PP goleó al presidente, pero aún así saben que no habrá victoria hasta que cierren las urnas el 29N.

Por eso, horas después de darse un baño de masas en la sede del partido para celebrar el debate, Feijóo ha viajado a El Hierro para afrontar uno de los temas prioritarios del PP, la inmigración.

Feijóo ha visitado primero la isla de El Hierro, que recibe 9 de cada 10 de las embarcaciones que llegan a Canarias, que ha tenido 11.037 llegadas irregulares en la primera quincena de noviembre, según el Ministerio de Interior.

Desde el muelle de La Restinga -sin cayucos, después de que los hayan retirado y tras 72 horas sin llegadas-, Feijóo ha recordado una de sus promesas de campaña, la de hacer un "mando único" en inmigración para que no haya, como ahora, siete ministros con competencias que "se echan la pelota de uno a otro".

Feijóo ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez lo sucedido en Canarias, ya que la competencia en materia de fronteras, ha dicho, es exclusiva del Estado, responsable de la seguridad fronteriza.

El líder del PP ha recordado algunas de sus propuestas, entre ellas reformar el Código Penal para juzgar a las mafias que trafican con seres humanos o dotar de más medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El candidato popular ha defendido que cuando alguien entra de forma irregular "no puede tener derechos" y ha denunciado el "efecto llamada" de la política migratoria de Sánchez.

En Canarias, el Partido Popular obtuvo en 2023 seis escaños, los mismos que el PSOE, tres en cada provincia (Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas), de los 15 posibles.

El reto de los populares es consolidar estos seis escaños, especialmente en Santa Cruz (donde Feijóo ha concentrado los dos actos), frente al empuje de Coalición Canaria y de Vox, que está creciendo en las islas impulsado por la crisis migratoria.