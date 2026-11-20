El candidato del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo antes del cara a cara electoral EFE

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, grabará el próximo lunes una charla con el popular 'youtuber' Daniel Alonso Agúndez, más conocido como Plex o YoSoyPlex, como parte de las acciones de la ultima semana de campaña.

Fuentes del PP han informado que el candidato popular se encontrará con el influencer el lunes, seis días antes de las elecciones generales, la misma jornada en la que tendrá entrevistas con dos canales de televisión.

Feijóo afirma que ha disfrutado del debate y que espera que los españoles también Más información

El encuentro con Plex se producirá en el marco de una campaña en la que Feijóo se ha entrevistado con el 'youtuber' Jordi Wild y también ha sido entrevistado por Ricardo Moya para el podcast 'El sentido de la birra', todo ello en pro de atraer al voto joven.

Tras el cara a cara que mantuvo este jueves con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Feijóo viaja este viernes a Canarias para visitar el puerto de La Restinga en la isla de El Hierro, a donde han llegado en las últimas semanas centenares de inmigrantes.

Tras el cara a cara que mantuvo este jueves con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Feijóo viaja este viernes a Canarias

Esta tarde estará en Tenerife para ofrecer otro mitin y mañana tiene previsto un gran acto de campaña en la plaza de toros de Valencia.

El domingo estará en un mitin en Murcia, el martes en Alicante, el miércoles en Madrid y el jueves tendrá lugar el debate a cuatro.

El viernes se celebrará el mitin de cierre de campaña, en una ciudad que aún está por definir, aseguran en Génova.