El PSOE cree que Sánchez ha ganado el debate con "rigor" frente al "barro" de Feijóo
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha considerado este jueves que el candidato de su partido a la Presidencia el Gobierno, Pedro Sánchez, ha ganado el cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con un discurso de "rigor" y "solvencia" frente a "las mentiras, los bulos y el barro" de su contrincante.
En una breve valoración del debate ante los medios tras concluir el cara a cara, Torró, coordinadora general de la campaña del PSOE, ha estimado que Sánchez ha defendido "un proyecto de país centrado en las personas" y en el bienestar de la gente frente a un Feijóo "que simplemente ha estado todo el rato embarrando".
A su juicio, Sánchez ha representado "la buena política" y se han podido contrastar dos modelos claros para el país: el que defiende el PSOE, de avances y consolidación de derechos, oportunidades y servicios públicos; y el que caracteriza el PP, "de involución, de retroceso, de recortes y motosierra".
A su juicio, se verá "una movilización histórica" para una "remontada épica".