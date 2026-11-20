Abascal saluda a sus seguidores durante un acto EFE

Tras el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, la cúpula de Vox ha reordenado su estrategia y pasado al ataque contra el PP para intentar diferenciar claramente sus mensajes y evitar la concentración del voto conservador en la recta final hacia el 29 de noviembre.

Consciente de que el candidato popular salió victorioso del debate a dos, su líder, Santiago Abascal, se ha apresurado este viernes a marcar distancias, especialmente en materia de inmigración, clave en el discurso electoral de Vox.

“Es verdad que aparentemente en algunos asuntos el Partido Popular, creo que por cálculo electoral, está acercándose a las posiciones de Vox, teniendo en cuenta además que las políticas migratorias han sido acordadas fundamentalmente en Bruselas con los votos del PP y del PSOE”, ha subrayado desde Salamanca, adonde ha recalado el octavo día de la campaña buscando al menos uno de los cuatro diputados en liza en esta provincia.

Se ha alejado de este modo del PP - “no hay tanta coincidencia”, ha insistido -, al tiempo que ha reivindicado un espacio propio para su partido y ha aproximado sus políticas a las del PSOE, en asuntos como la inmigración, la fiscalidad o la regulación administrativa.

La táctica de Vox pasa también por contrarrestar las apelaciones al voto útil que se promueven desde algunos sectores populares para concentrar el electorado conservador.

Figuras destacadas del PP, como el expresidente del partido y del Gobierno Mariano Rajoy, han apelado a no dividir el voto de la derecha, un llamamiento al que responden en Vox acusándole de haber convertido la mayoría absoluta que tenía en “inútil” por haber aplicado políticas de izquierda.

De este modo, pretende hacer ver que una victoria amplia de los populares no garantizará el “cambio de rumbo radical” que, según Vox, necesita el país tras los “perjudiciales” ocho años de gobierno de Sánchez. España no se enfrenta “simplemente” a un problema de gestión, ha advertido Abascal.

Vox se presenta así, a una semana del cierre de la campaña, como el único garante de una ruptura con las políticas de Sánchez, lo que su candidato tendrá oportunidad de defender en el debate a cuatro del día 26.

Algunos de sus seguidores en redes le piden que, además de a Sánchez, “destape” a Feijóo, mientras otros le reclaman que no se “desvíe” al considerar que “ahora el PP no es el objetivo”.