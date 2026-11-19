Los candidatos a la Presidencia del Gobierno del PSOE y el PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, debatirán este jueves sentados en sillas blancas cara a cara en una mesa rectangular de dos metros y medio de largo, que todavía está en el taller y no podrán hacer uso de dispositivos electrónicos.

Así lo han indicado los responsables de la Academia de la Televisión en un encuentro con la prensa para dar a conocer los detalles y preparativos del 'Cara a Cara 2026' que tendrá lugar en el plató A de Madrid Content City (Tres Cantos).

Los detalles los han explicado los vicepresidentes de la Academia de Televisión José María Irisarri y Beatriz Maesso, junto a Jesús Lozano, director de realización y miembro de la Junta Directiva de la entidad que cuenta con un presupuesto aproximado de 700.000 euros para la celebración de este cara a cara y el debate a cuatro de la próxima semana.

La Academia de Televisión ofrecerá una señal institucional que arrancará a las 20.00 horas e incluirá la llegada de los candidatos a presidir el Gobierno al recinto a partir de las 20.30 horas.

Como se acordó por sorteo, a esa misma hora está prevista la llegada de Alberto Núñez Feijóo, mientras que Pedro Sánchez lo hará a las 20.45 horas. Los dos candidatos serán recibidos en las proximidades del plató por la presidenta de la Academia y los vicepresidentes.

Posarán ante la prensa para pasar al fotocall y después se dirigirán a sus respectivos camerinos. En este sentido, José María Irisarri ha señalado que no han hecho "ninguna" petición particular como comida o bebida. A las 21.30 horas esta previsto un posado con la moderadora María Casado en el plató.

El debate comenzará a las 22.00 horas y concluirá a las 00.00 aproximadamente. Así, tendrá dos pausas publicitarias de tres minutos para poder hablar con sus asesores previamente acreditados y los responsables de maquillaje. Las televisiones podrán personalizar la previa y el post con sus programas especiales.

Los bloques temáticos del debate serán por este orden: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática; Migración y política exterior. Tras el bloque de Economía y el de corrupción tendrán lugar las dos pausas publicitarias.

Alberto Núñez Feijóo abrirá el debate y Pedro Sánchez será quien lo cierre. Contarán con un minuto y medio inicial para hacer su valoración de la legislatura y con un minuto de oro final para cerrar el evento.

Los tiempos estarán regidos y marcados en pantalla, y serán controlados por árbitros de la Federación Española de Baloncesto. Además, cada partido va a nombrar a un portavoz que hará su valoración del debate durante un minuto y medio, y sin preguntas.

Hasta el momento, han confirmado que emitirán el cara a cara RTVE, Antena 3, laSexta, Telecinco, Cuatro, La Séptima, la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), Canal Extremadura y Castilla León Televisión.

Para la realización del debate, la Academia dispondrá de una unidad móvil para ofrecer la señal del plató y otra exterior que distribuirá que se encargará de los tránsitos y los momentos de llegada de los candidatos.