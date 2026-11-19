Carles Puigdemont

El expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dicho que se aprovechó de la "ambición desmedida" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "para derrotar a España" en el marco de la negociación con el PSOE para la investidura de 2023.

"De alguna forma nosotros nos hemos aprovechado de esta ambición desmedida de poder para infligir algunas derrotas de España que no habríamos podido llevar a cabo. En definitiva, nos hemos aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España", ha expresado en una entrevista con el diario El Mundo que se publica este jueves.

Puigdemont ha relatado cómo fue la negociación con el PSOE para investir como presidente en 2023 a Pedro Sánchez, con quien ha dicho que "jamás" ha tenido un contacto directo, ni por teléfono ni en persona, desde que está en el exilio.

El expresidente catalán ha contado que fue el PSOE, que necesitaba los votos de los siete diputados de Junts para investir a Sánchez, quien llamó a la puerta de su formación política, y que él les dijo que no se fiaban de ellos, pero que iban a intentar aprovecharse de su ambición política para intentar conseguir cosas que ellos mismos habían dicho que eran imposibles.

En este marco, Puigdemont ha contado que si el PSOE "venía a buscar unos votos para sacar adelante una simple legislatura" ellos no eran la puerta, pero que, "si se mostraban dispuestos a hablar de cómo se puede resolver un conflicto histórico, una relación no resuelta entre Cataluña y España", estaban dispuestos a hablar.

En la negociación, Junts le ofreció al PSOE "dos cestas", una con cuestiones "coyunturales", como competencias, financiación, decretos, "leyes que son invasivas de competencias", el déficit o los trenes; y otra con lo "fundamental", donde entraban la soberanía, reconocimiento internacional, lengua catalana y reconocimiento nacional de Cataluña, ha explicado.

Para abordar este diálogo sin "la amenaza de tener que ir a la prisión, de ser extraditados o de tener una mano atada a la espalda (...) tenía que venir la amnistía", ha indicado Puigdemont, que ha continuado afirmando que si el PSOE estaba de acuerdo con esto podrían dar los primeros pasos, y "dijeron que sí".

"Aceptaron bastante fácil la amnistía. Pensaba que lo lucharían un poco más, pero para mi sorpresa fue que no", ha expresado el expresidente catalán.

Preguntado sobre si el PSOE aceptó toda la "lista de la compra" que pidió Junts, ha contestado que "sí" y que su percepción de Pedro Sánchez, del que ha dicho que para él es "una persona amoral y con una ambición desmedida", era ver hasta dónde podían empujarle para sacar provecho.

En cuanto a que si cuando la ruptura entre el PSOE y Junts fue casi un hecho creía que el Gobierno hubiese aceptado un concierto catalán o un referéndum de autodeterminación ha respondido que "no" porque el problema ya no era de propuestas, sino de cumplimiento, y que lo que ellos querían es que se cumpliera lo pactado.

"No podíamos ampliar el contrato a alguien que no te está cumpliendo el contrato. A veces teníamos la sensación de que con una cierta caradura", ha manifestado.