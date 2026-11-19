Inmigrantes en Ceuta EFE

Un nuevo informe de la Policía Nacional apunta a que pudo existir una logística previa a la entrada masiva en Ceuta, al detectar que se habrían usado entre 8.000 y 10.000 flotadores de plástico, de "modelo único", color negro y dibujo estampado, que "no parece posible" que los migrantes adquiriesen en tiendas o por Internet.

El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional cree que en la entrada de finales de julio "concurre un componente logístico que incluía notas de disponibilidad, distribución y uso preordenados al cruce masivo 'a nado' en un momento y lugar perfectamente determinados".

Para los agentes, "no parece posible que los propios migrantes" -calculan entre 100.000 y 125.000 el número, casi en exclusivo de marroquíes- los comprasen en tiendas o en internet, porque "no dispondrían del 'stock' que les permita hacer frente a la venta sorpresiva de miles de flotadores en un día concreto, sin una planificación y pedidos previos".

No ven factible que los trajeses desde fuera

El análisis policial, basado en imágenes aéreas y de detalle de diferentes áreas en la frontera del Tarajal que están incorporadas en el informe junto a varias infografías, apunta que existió "una única partida de grandes dimensiones fue adquirida con anterioridad, distribuida de manera localizada y a su vez empleada de forma generalizada".

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De las imágenes obtenidas a través de las redes sociales y medios de comunicación, la Policía concluye que no existían puntos de venta de forma clara para estos migrantes, si bien algunas de las entrevistas a personas que accedieron a Ceuta esos días sí refieren que compraron los flotadores en la localidad de Castillejos y otros que lo hicieron en la propia playa antes de adentrarse en el espigón.

La Policía considera de interés la revelación de una migrante que aseguró que un militar cerca de la orilla les vendió los flotadores que utilizaron ella y sus amigas, cobrándoles la cantidad de 270 dirhams (unos 27 euros).

Cifras de rescates esos días

Por otra parte, la magistrada María Tardón ha dictado una nueva providencia en la que pide al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Tarifa que le informe de cuántas personas fueron rescatadas en el mar los pasados 30 y 31 de julio, detallando los tramos horarios, los lugares en los que fueron localizados, sus datos identificativos y qué unidades de salvamento actuaron.

La magistrada también pide a una de las acusaciones populares, la de Hazte Oír, vídeos y fotografías del Ford Focus de matrícula española para identificar a los dos ocupantes de este vehículo que, según la querella de esta asociación, permaneció estacionado en la madrugada del 30 de julio en el espigón del Tarajal y desde el que se atendió y se dio ropa seca solo a algunas personas que entraban por la frontera.