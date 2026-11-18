Varios operarios ultiman los detalles del plató A de Madrid Content City donde se celebrará el cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo EFE

Se conocen bien, es su segundo cara a cara y los equipos de los dos principales candidatos a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, aseguran que sus jefes están tranquilos, pero ambos han decidido poner en pausa la campaña para prepara el debate televisado de este jueves.

Tras la experiencia de 2023, los socialistas temen que Feijóo vuelva a "embarrar" la cita, pero afirman que Sánchez tiene respuesta para todo. Los populares, por su parte, creen que toda la presión está sobre el jefe del Ejecutivo, ya que ellos tienen las encuestas a favor.

En Génova consideran que Sánchez dio una "pésima imagen" en el debate de hace tres años y medio y aseguran que Feijóo tiene ganas de plantarle cara de nuevo con un mensaje de "moderación y sentido de Estado", pero también con un "examen exigente" de su gestión.

En el PSOE admiten que aquel debate no salió como pensaban, pero recuerdan también que después fue Sánchez quien acabó formando gobierno y confían en un cara a cara que les permita contrastar proyectos e ideas y movilizar votos para una nueva remontada.

El cara a cara Sánchez-Feijóo, 2 horas con 2 pausas, tendrá una amplia difusión televisiva Más información

Hoy no tocaba mitin. Sánchez ha limitado su jornada electoral a una temprana entrevista en televisión y a otra en la revista 'Lecturas' -una frivolidad para el PP y una manera de humanizarle, según los socialistas-, mientras que la voz de Feijóo ha vuelto a sonar en un pódcast.

Las cuentas ante el 29N

Las encuestas siguen augurando una mayoría absoluta para una eventual coalición del PP y de Vox, pero nadie quiere dar por hecha la victoria.

El portavoz el PP y candidato al Congreso por Madrid, Borja Sémper, ha advertido de que ganar las elecciones "está muy complicado" y su colega catalán Xavier García Albiol ha pedido concentrar el voto en el PP para contar con un mayoría amplia porque si no es así, a su juicio, el PSOE "a partir del minuto uno empezará a incendiar las calles".

Entrevistado en 'El sentido de la birra', Feijóó ha vuelto a dejar claro que no ve mayores problemas en un pacto con los de Santiago Abascal que, hasta el momento, en los gobiernos de coalición que comparten en varias autonomías, no le ha planteado ninguna línea "incruzable".

Si pacta con Vox, con quien no podrá contar es con el PNV, como le ha recordado en unas jornadas organizadas en Madrid el presidente de ese partido, Aitor Esteban, quien ha asegurado por otra parte que no tienen intención de ir al Congreso a ser "el ayudante de nadie" y que no quiere repetir otra legislatura como esta.

Legislar o esperar

Tras aprobarse este martes la subida del salario mínimo interprofesional y del sueldo de los funcionarios, Sémper ha vuelto a acusar al Gobierno de utilizar el Consejo de Ministros para "hacer campaña": "No es éticamente ni moralmente aceptable y, desde luego, democráticamente es profundamente cuestionable".

Al Frente Amplio lo que le sigue molestando es que el Gobierno, del que forman parte a través de Sumar, no vaya más allá y se descarte aprobar antes del 29N medidas como el reglamento del registro horario o la prestación universal por crianza.

Desde Sevilla, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha censurado que el PSOE tenga "de pronto, quince días de rojerío imperante" y apruebe iniciativas que ha frenado en otros Consejos de Ministros a la coalición de izquierdas.