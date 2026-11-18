David Sánchez Castejón Europa Press

El Tribunal de Cuentas ha acordado abrir una investigación para averiguar si existen irregularidades en los salarios abonados a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por el puesto que ocupó en la Diputación de Badajoz, según un auto al que ha tenido acceso EFE.

La Audiencia de Badajoz condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación para empleo público como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa relacionado con el cambio de nomenclatura de su puesto de trabajo en la Diputación.

Tras esta condena, acusaciones populares como Iustitia Europa y Vox llevaron el caso al Tribunal de Cuentas, para que determine si también hay responsabilidad contable y, en su caso, ordene devolver las cantidades abonadas tanto a David Sánchez como otro condenado por prevaricación, Luis María Carrero, amigo del hermano de Pedro Sánchez, también contratado en la Diputación pacense.

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Este tribunal ha rechazado archivar este caso dado que las denuncias presentadas se refieren a "presuntos pagos carentes de justificación cuya sola posibilidad hacen necesaria la apertura de una investigación para el esclarecimiento de los hechos" y por ello acuerda elevar las actuaciones a la sección de enjuiciamiento, para que nombre un instructor que investigue los hechos.