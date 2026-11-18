Detalle de la fachada del Tribunal Supremo EFE

El Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles que los hijos e hijas de quienes previamente obtuvieron la nacionalidad española mediante la conocida como ley de nietos, que son alrededor de 190.000 personas, sí podrán votar en las elecciones generales del próximo día 29.

La Sala de lo Contencioso del Supremo ha desestimado por mayoría el recurso de reposición de Vox contra la decisión del Supremo del pasado día 9 de no suspender el derecho a voto para el 29N a los hijos e hijas de quienes previamente obtuvieron la nacionalidad mediante la norma. Queda pendiente el recurso de Iustitia Europa, que lo previsible es que se resuelva en estos mismo términos.

Por tanto, y a diferencia de sus padres, a quienes el Supremo suspendió cautelarmente el derecho a voto salvo que acreditasen ser descendientes de exiliados, sus hijos sí podrán votar.

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Vox recurrió el fallo alegando "una perturbación grave del interés general" y la necesidad de contar con "un censo cierto y depurado", apoyándose en el voto particular del magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero, partidario de suspender también el voto a los hijos para mantener una "línea de actuación internamente cohesionada".

Pero la Sala se reafirma en su posición y considera "suficiente" su respuesta por la "inviabilidad en este momento" de llevar a cabo una nueva revisión del censo en apenas unos días, cuanto la de sus padres exigió a la administración dos meses de trabajo.

No hay tiempo para revisar el censo

Insiste en que "en el estado tan avanzado del proceso electoral en curso no resulta posible iniciar un nuevo procedimiento de revisión del censo como el pretendido, que permita, no solo su conclusión con antelación al día de la votación (...) sino también que se garantice el derecho a ser oídas las personas afectadas y que antes de esas fechas pueda darse respuesta a sus alegaciones".

Esto es, "que se respeten las garantías inherentes a los derechos de las personas afectadas", un "extremo que no merece ninguna consideración de la parte recurrente", en alusión a Vox y en el que "ponen especial énfasis" la Abogacía y la Fiscalía.

Así, el Supremo deja claro que no habría tiempo "porque las operaciones a realizar están lejos de resultar lo sencillas que afirma" Vox y porque "tampoco podrían satisfacerse las indeclinables garantías de defensa de los afectados".

Eso sí, la Sala precisa que "es consciente de que si las medidas ahora pretendidas se hubiesen planteado al comienzo de esta pieza cautelar la respuesta podría haber sido distinta" pero "el obstáculo temporal" pesa en este momento para no acordar la suspensión.

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Como en la vez anterior, la decisión cuenta con el voto discrepante del juez Fonseca-Herrero, partidario de haber suspendido el voto de los hijos porque sus inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes están "claramente viciadas" por derivar de sus progenitores, y porque entiende que las tareas para realizar esa nueva comprobación en el censo "son bastante sencillas y fáciles de ejecutar con los medios informáticos existentes".

Y también el voto concurrente de la magistrada Alicia Millán, que reitera que aunque comparte la decisión, opina que no hay conexión entre las nuevas medidas solicitadas y el objeto del proceso.