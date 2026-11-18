Un hombre pasea por el camping anegado durante las inundaciones de la dana Adam EFE

La Diputación Permanente del Congreso ha aprobado este miércoles el paquete de ayudas para los territorios afectados por la dana Adam, tras un tenso debate en el que los grupos de oposición han acusado al Gobierno de utilizar las cortes para hacer campaña electoral.

La medida, que destinará 182,2 millones de euros para sufragar los daños causados por las inundaciones y otros sucesos acaecidos entre los días 17 y 19 de octubre, ha sido aprobada con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox, que ha votado en contra.

El encargado de presentar el paquete de ayudas ha sido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ha destacado la "extraordinaria magnitud" del episodio que provocó "importantes" inundaciones y desbordamientos de cauce en diversas zonas de la cuenca del Júcar y del Segura.

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Entre las acciones aprobadas se incluyen medidas agrícolas, tributarias y de ayudas al comercio, el turismo y la hostelería para los ciudadanos afectados.

El temporal causó cuatro fallecidos y obligó a declarar como zonas gravemente afectadas a varios puntos de la Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia y Andalucía.

Los principales detractores de la medida, que el Gobierno anunció el pasado martes tras el Consejo de Ministros, han sido el Partido Popular y Vox, quienes han aprovechado sus turnos de palabra para acusar al Gobierno de utilizar las cortes con fines electoralistas.

"Vienen aquí ministro tras ministro con las cortes disueltas a exhibir partidas millonarias y a presentar las bondades de su gobierno ante la diputación permanente a diez días de las elecciones. Exigen neutralidad institucional a los demás y se reservan para ustedes el uso electoral de una diputación permanente", ha criticado el diputado de Vox Ricardo Chamorro.

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También la diputada popular Belén Hoyo ha acusado al Gobierno de "aprobar decretos electorales" y ha cargado contra la Confederación Hidrográfica del Júcar, la cual -ha asegurado- "se dedica a organizar actos para presentar proyectos en pleno proceso electoral".

El PSOE se ha defendido de las acusaciones y ha alegado que "no hay excusa que justifique rechazar este decreto", al tiempo que ha recriminado a PP y Vox su falta de "empatía y compromiso con los afectados ante la tragedia".

"Este compromiso estará en juego el 29 de noviembre, cuando la ciudadanía podrá elegir entre quienes respaldan el consenso científico y quienes difunden bulos, entre quienes se preparan para afrontar las emergencias y quienes niegan sus riesgos", ha apuntado la diputada socialista Patricia Blanquer.

Críticas por parte de los socios de Gobierno

Desde el grupo Sumar, el diputado Alberto Ibáñez ha dicho que el decreto "se queda bastante corto" y ha lamentado que las administraciones no estuvieran preparadas a pesar de conocer los precedentes.

Ibáñez ha aprovechado para criticar la gestión de PP y Vox en la dana de 2024 que dejó 234 fallecidos y para cargar contra la ley de suelo que promueven, la cual da "barra libre para construir en zonas inundadas".

"De nada sirve poner cara de afectados y preocupados si en el mismo momento con su voto lo que hacen es facilitar y provocar que más gente muera ahogada", ha declarado.

En la misma línea, la diputada del grupo de Esquerra Teresa Jordà ha afirmado que las medidas, aunque "necesarias", "llegan tarde".

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"Los datos nos dicen que no estamos haciendo todo lo que deberíamos y tampoco estamos hablando de ello todo lo que deberíamos, por lo menos durante esta campaña electoral", ha añadido.

Por último, el diputado Legarda Uriarte, del Partido Nacionalista Vasco, ha expresado el apoyo de su grupo parlamentario a las medidas y ha urgido a los demás grupos a "tomarse en serio el problema del calentamiento global y del cambio climático".

"Las consecuencias ya son patentes y catastróficas en el arco mediterráneo cada fin de verano y principios de otoño", ha insistido.