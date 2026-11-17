Combo con algunas de las joyas que aparecen en el informe de la UDEF EFE

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero continúa cuestionando las dos tasaciones impulsadas por el juzgado que valoraron en más de un millón de euros las joyas halladas en su oficina y ha decidido encargar un nuevo informe pericial de parte que realice una nueva valoración.

En un escrito presentado en la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE este martes, el ex secretario general del PSOE anuncia que "dos personas expertas en la materia y tituladas" realizarán una nueva tasación "para un mayor esclarecimiento de los hechos".

Serán el tasador de joyas David Mellado y la gemóloga Rosa María Moreno que, según explica la defensa de Zapatero, no solo estimarán el valor de las piezas, sino también el método con el que la joyería Yanes calculó el valor de reposición y "la razonabilidad de la valoración obtenida".

El juez José Luis Calama dispone ya de dos informes de tasación: el de la joyería Ansorena, que estimó en 1,3 millones de euros el valor de las joyas halladas en el registro policial en la oficina de Zapatero el pasado mes de mayo; y el de la joyería Yanes, que lo rebajó a poco más de un millón de euros.