Alfonso Rueda, el martes, en uno de los comercios afectados por los piquetes el 11N durante la huelga general. PPdeG

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha pedido este martes convertir el "enfado" en votos para poner fin a los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, una época que ha definido como de "corrupción y decepción".

En un mitin celebrado en Pontevedra, Rueda ha señalado que el proyecto que lidera Núñez Feijóo, es la "alternativa útil" y representa la "esperanza real" para que España pueda atravesar un "cambio necesario". "El voto útil es el PP y en Galicia vamos a ser el motor del cambio", ha insistido el líder del PP gallego ante la militancia pontevedresa.

El dirigente popular ha defendido que Feijóo cuenta con experiencia para "reconstruir el país" y ha contrapuesto el "sinsentido" de la gestión del Gobierno central, con Sánchez al frente, con lo que ha denominado el "sentidiño" gallego.

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Ha lamentado que "tuvieron más dinero que nunca y la gente vive peor", aludiendo también a las subidas de impuestos, el incremento de la deuda y los fondos europeos que, según ha denunciado, todavía no han llegado a Galicia.

En su intervención, Alfonso Rueda ha reclamado además un modelo de financiación que cuente con todas las comunidades y ha reprochado al BNG su posición ante distintos proyectos para Galicia, acusándolo de situarse siempre "en el no".

La número 2 del PP por Pontevedra al Congreso, Pepa Pardo, ha defendido por su parte que esta cita electoral puede marcar un cambio de rumbo para España y ha presentado a Feijóo como el presidente que, en su opinión, necesita el país.

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Pardo ha apelado a la decencia, la dignidad y la convivencia y ha agradecido el respaldo de los vecinos de Pontevedra porque "nos jugamos todo" en unos comicios que considera "decisivos" para el futuro de la nación. "Hace 50 años se votaba en España la ley para la reforma política, se iniciaba la Transición, símbolo de la concordia. Hoy, 50 años después, votaremos para poner frente a la delincuencia la decencia", ha concluido la candidata.

A ellos se ha sumado el presidente provincial del PP en Pontevedra, Luis López, que ha indicado que "todo el voto de cambio que no vaya para el PP será un regalo para Sánchez".