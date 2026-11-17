Todos los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) del 28 de octubre, en total 69 personas, ya han sido puestas a disposici\u00f3n de sus familias, seg\u00fan ha informado este martes el Centro de Datos Integrado (CID) constituido tras el accidente. Las personas fallecidas en el siniestro ferroviario son 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad, y del total 54 son de nacionalidad espa\u00f1ola y 15 ciudadanos extranjeros: 1 de nacionalidad argentina, 2 australiana, 1 canadiense, 1 checa, 4 estadounidense, 1 francesa, 2 japonesa, 1 mexicana, 1 portuguesa y 1 tunecina. De las 69 identificaciones, 56 se realizaron mediante huella dactilar, realizada por el Servicio de Criminal\u00edstica de la Guardia Civil, y las 13 restantes se hicieron por an\u00e1lisis de ADN realizado por el Instituto Nacional de Toxicolog\u00eda en colaboraci\u00f3n con el Servicio de Criminal\u00edstica de la Guardia Civil. M\u00e1s de 60 profesionales participaron en Toledo en las labores de autopsias e identificaci\u00f3n de los fallecidos, entre ellos m\u00e9dicos forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, Ciudad Real, C\u00e1ceres y Cuenca y dos m\u00e9dicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Intervinieron tambi\u00e9n en la realizaci\u00f3n de las autopsias ocho t\u00e9cnicos de autopsia (3 de Toledo, 2 de Albacete, 2 de C\u00e1ceres y 1 de Guadalajara), y nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicolog\u00eda se encargaron de las pruebas de ADN post mortem. El Servicio de Criminal\u00edstica de la Guardia Civil realiz\u00f3 las identificaciones mediante huella dactilar, adem\u00e1s del an\u00e1lisis de ADN de los familiares que denunciaron las desapariciones, en total 27 agentes. Adem\u00e1s de estos efectivos, se estableci\u00f3 un servicio de apoyo a las familias de las v\u00edctimas con psic\u00f3logos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, de la Oficina de Atenci\u00f3n a las V\u00edctimas del Delito de Toledo, y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de \u00d3rganos con Jurisdicci\u00f3n Estatal. La Unidad Militar de Emergencias (UME) estuvo prestando, hasta la finalizaci\u00f3n de las identificaciones y las notificaciones, apoyo log\u00edstico a las actuaciones desarrolladas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real. Una vez finalizadas todas las gestiones relacionadas con las autopsias, identificaciones y entregas a las familias, la actividad del Centro de Integraci\u00f3n de Datos se da por concluida.