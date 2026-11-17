Restos del Alvia siniestrado al chocar con el Iryo en Adamuz J.J. Guillén (Efe)

La jueza que investiga el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, ha acordado posponer momentáneamente, y hasta que se realicen pruebas periciales, la declaración de un técnico que alertó mediante un escrito al juzgado de que el balasto usado en el tramo del siniestro era defectuoso.

En una providencia del pasado 13 de noviembre, a la que ha tenido acceso EFE, la jueza expone que, visto el escrito de esta persona "ajena a las presentes actuaciones" habrá que esperar al "resultado de los ensayos y análisis periciales pendientes" y entonces se valorará "la pertinencia y necesidad de acordar la declaración".

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En su escrito remitido al juzgado a principios de octubre, el técnico señala que el balasto, la capa de grava o piedra machacada que se extiende sobre la plataforma de las vías férreas para asentar la estructura, "incumplía la norma técnica de Adif", y ante su negativa a participar en la fabricación del mismo en la cantera suministradora asegura que fue despedido.

El técnico manifiesta en su escrito ante la jueza que investiga el caso que dicho material es "defectuoso por un exceso de desgaste y tendencia a fragmentarse bajo las cargas de la circulación", lo que puede provocar "la pérdida de asentamiento y la pérdida de firmeza" en la vía.

Por otro lado, en la misma providencia, la jueza ha dado luz verde al análisis en laboratorio de los carriles del tramo de la vía siniestrada una vez concluidos los trabajos de gestión y tramitación tanto a la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (Aitat) como a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Cadena de custodia

En un escrito anterior, la jueza ya recordaba que ese análisis de los carriles se deberá realizar bajo la vigilancia de la autoridad policial, en este caso la Guardia Civil en funciones de Policía Judicial, que tendrá que dejar constancia por escrito de las personas que han realizado la actuación, el material utilizado y las incidencias que puedan ocurrir, y "garantizar la cadena de custodia" de los materiales.

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Por otra parte, la jueza señala que, una vez recibida por parte de la Sociedad Española de Integridad Estructural – Grupo Español de Fracturas la relación de profesionales requeridos para el análisis de distintas muestras relacionadas con la vía, como soldaduras y elementos metalúrgicos, se traslade la información a los peritos judiciales para que expongan "qué expertos, teniendo en cuenta su formación y especialidad, se ajustan más a las condiciones requeridas para proceder a su insaculación".

Además, la jueza también insta a las empresas ILSA e HITACHI para que en el plazo de dos días remitan el "informe de datos de diagnosis del tren Iryo siniestrado", en relación a la caja negra de dicho tren, y a Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) los "datos E&D en leadmind de unidad 120-061".

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Todo ello, para lograr el descifrado e interpretación de los datos contenidos en los registradores jurídicos de los trenes Iryo y Alvia siniestrados, las cajas negras de los mismos.

Finalmente, la jueza también requiere en la providencia a ADIF-AV que remita al juzgado el "listado de eventos del enclavamiento del lugar del siniestro y el "listado de eventos de telemando, con especial referencia al videográfico de los últimos cinco minutos anteriores a la presunta hora del accidente"