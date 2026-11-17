El Tribunal Supremo ha solicitado este martes al Ministerio del Interior que en un plazo m\u00e1ximo de dos d\u00edas realice "los controles de seguridad exigidos" a los m\u00e1s de 60.000 dispositivos para comprobar la identidad de los electores que utilicen la versi\u00f3n digital del DNI de cara a las elecciones del 29 de noviembre. En una providencia, el Supremo solicita a Interior esta comprobaci\u00f3n antes de entrar a resolver sobre las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa, que pidi\u00f3 que se corrigiese el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que levant\u00f3 la suspensi\u00f3n del uso de la aplicaci\u00f3n MiDNI para identificarse y votar con el DNI electr\u00f3nico el 29N. El Gobierno ha invertido siete millones de euros en dispositivos de lectura para la comprobaci\u00f3n en las mesas electorales de la identidad de aquellos electores que usen la versi\u00f3n digital del DNI para votar en las elecciones generales del 29N. Ahora, el Supremo pide que se acredite esta seguridad antes de entrar a resolver sobre las medidas cautelares que solicita Iustitia Europa, y que pasan por la suspensi\u00f3n de este sistema. En la providencia, el Supremo pide a Interior que, en caso de que la certificaci\u00f3n sea afirmativa, adjunte "la documentaci\u00f3n t\u00e9cnica justificativa de la verificaci\u00f3n y control de seguridad exigido por el citado precepto", en alusi\u00f3n al Esquema Nacional de Seguridad.