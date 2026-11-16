Yolanda Díaz retira su candidatura a la Organización Internacional del Trabajo 

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el centro Javier Blasco (Efe)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes que retira su candidatura a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que el actual director, Gilbert Houngbo, queda como único candidato al puesto.

La titular de Trabajo ha comunicado su decisión a través de las redes sociales, el mismo día en que el organismo vota a su director general para los próximos cinco años.

Díaz era la única que había llegado a la recta final de la carrera contra el exprimer ministro de Togo, ya que un tercer aspirante, el exministro de Relaciones Exteriores peruano Javier González-Olaechea, retiró su candidatura el pasado 2 de noviembre.

"Yo no voy a dividir al movimiento sindical, voy a preservar su unidad. Ante esa situación y en un momento en el que el sindicalismo es más necesario que nunca en todo el mundo, mi obligación es dar un paso a un lado y preservar lo más importante", apunta en la carta hecha pública a primera hora.

En su misiva, Díaz explica que su candidatura nació con una "convicción sencilla" y era "que la OIT debía volver a ser lo que siempre fue, la casa de la justicia social, la voz de quienes no tienen voz".

En estos meses, añade, "esa idea sencilla ha ido sumando apoyos, uno a uno, hasta reunir un respaldo amplio y sincero que nos ha permitido mirar a la victoria de frente hasta el último momento".

Y en ese contexto, Díaz apunta su decisión de dar un "paso a un lado para preservar el sindicalismo en el que siempre me he reconocido, el que aprendí en mi casa desde niña".

Yolanda Díaz agradece en su misiva el apoyo a los gobiernos que han creído en su proyecto, al Gobierno de España "por su confianza y al Ministerio de Exteriores por su ayuda" y a los dos sindicatos mayoritarios UGT y CCOO.

"Doy este paso sabiendo que, si nada cambia, la OIT seguirá en declive. Seguiré defendiendo el multilateralismo, el trabajo decente, el tripartismo, el derecho de huelga y la dignidad de quienes trabajan, en cualquier lugar del mundo", añade.

"Me retiro también con la alegría de saber que estábamos en el camino justo defendiendo la posición correcta, sin vender nuestros principios ni nuestros valores. El mundo necesita una OIT valiente. Ese día llegará. Y allí estaremos", concluye.