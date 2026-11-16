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España

Frente Amplio propone limitar las herencias a un máximo de 10 millones por heredero

Efe
16/11/2026 15:23
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy
EFE
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Frente Amplio propone limitar las herencias de los "ultrarricos" a un máximo de 10 millones de euros por heredero, a través de un tipo impositivo marginal del 100 % sobre el tramo de la base imponible que supere esa cifra en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Es una de las medidas que están incluidas en el programa electoral de Frente Amplio, confirmada por fuentes de la coalición, y con la que los de Ada Colau quieren "restringir el poder económico y político de los grandes patrimonios de nuestro país" y "combatir la desigualdad".

En un breve comunicado, Frente Amplio ha aclarado que en el importe total de la herencia se tendrán en cuenta las donaciones recibidas en vida y no se permitirán las bonificaciones autonómicas.

Paulo Carlos López, Trinidad Palacios y Manuel Lago (al frente), esta mañana, en O Burgo

Frente Amplio propone pagar 1.300 millones de euros para expropiar la AP-9

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Además, la coalición de izquierdas plantea un nuevo tramo adicional para herencias entre 5 y 10 millones con tipos marginales altos (75 %), así como la reducción de los tipos existentes para los tramos inferiores a 120.000 euros.

En la actualidad en España hay 33 personas con más de 1.000 millones, 400 personas con patrimonios de más de 100 millones de euros y 100 personas atesoran más de 250.000 millones en patrimonio, según ha señalado la candidatura.

Con lo recaudado de forma adicional a través de estas limitaciones a las grandes herencias, Frente Amplio calcula que se podría doblar el gasto actual en políticas sociales de vivienda, "contribuyendo así a frenar la transmisión intergeneracional de la pobreza y a promover una mayor igualdad de oportunidades".

La propia candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, adelantó el domingo esta medida en una entrevista televisiva, sin entrar en detalles, que se suma a otras propuestas para "redistribuir la riqueza" como un impuesto a "ultrarricos" y otro impuesto "contra la especulación y la acumulación de vivienda".

"Porque naces en una familia, de repente tienes la vida resuelta de por vida, mientras que otros tienen que trabajar desde la juventud para llegar a final de mes con gran esfuerzo", dijo Colau al anunciar la limitación de las herencias. 

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