Estación de tren de A Coruña Javier Alborés

El sector ferroviario ha convocado una huelga para este martes con el objetivo de reclamar mejoras en la seguridad en el sistema español y en las condiciones laborales en las plantillas de Adif y Renfe, para las que piden refuerzos, entre otras reivindicaciones.

La huelga en Grupo Renfe ha sido convocada por el Comité General del Grupo Renfe (CGGR), el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT), Sector Federal Ferroviario de la Confederación General del Trabajo (SFF-CGT), el Sindicato Ferroviario Intersindical (SF-I) y Alternativa Ferroviaria (Alferro) para toda España y durante todo el día (de 0.00 horas a 23.59 horas).

Esta llega justo una semana después de otra huelga convocada por "la situación de la seguridad ferroviaria" y el "incumplimiento" de compromisos previos por parte de Semaf. Los maquinistas, aparte de participar en la convocatoria de huelga conjunta de los comités generales de empresa de Renfe y Adif, anunciaron que realizaban su propia convocatoria para este martes y el día 23, llamando al paro en solitario en ocho operadoras ferroviarias: Renfe, Iryo, Ouigo, Transfesa, Continental Rail, Tracción Rail, Captrain y Medway.

Semaf, junto a sindicatos como CCOO y UGT, se ha reunido en los últimos días con el Ministerio de Transportes, Adif, Renfe y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), sin que se haya logrado hasta el momento la desconvocatoria a pesar de las medidas aprobadas por el Gobierno: un decreto que faculta a maquinistas a parar o no reiniciar el tren ante "riesgo grave", un plan para mejorar la seguridad de la alta velocidad, la creación del Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo y las ayudas a los afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Los maquinistas mueven la huelga del día 12 al 23 tras la aprobación del decreto para dar margen a la negociación Más información

Alrededor de 7.000 maquinistas pertenecientes a las operadoras mencionadas están llamados a la jornada de huelga con la vista puesta en reclamar la ejecución total de las medidas de seguridad ferroviaria acordadas el pasado mes de febrero.

Los maquinistas han reconocido "avances técnicos" pero han precisado que faltan por aprobar "cuestiones esenciales" y que mantendrán las movilizaciones hasta observar soluciones "aprobadas y publicadas".

"Durante meses hemos asistido a una parálisis injustificable basada en excusas burocráticas para no aplicar medidas de seguridad que ya estaban firmadas desde febrero; lamentablemente, solo cuando el colectivo de maquinistas ha parado los trenes el 29 de octubre y el 10 de noviembre se han empezado a dar los primeros pasos reales", ha declarado el secretario general de Semaf, Diego Martín.

Precisamente, desde Semaf ha agrupado las reivindicaciones en cinco bloques "prioritarios". Entre ellos, la creación de de un sistema de alertas meteorológicas propio e independiente para el ferrocarril, la puesta en marcha de un registro centralizado de riesgos o la modernización de los sistemas de protección del tren.

Además, desde la central sindical exigen realizar auditorías eficaces sobre las Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV) y la aplicación de soluciones técnicas las deficiencias detectadas tanto en trenes como en infraestructura. También piden protocolos de relevo asistencia y periodos de descanso para los maquinistas tras sufrir arrollamientos en la vía.