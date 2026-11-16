El plazo para solicitar el voto por correo para las elecciones el 29-N finaliza el próximo jueves, día 19

El plazo para solicitar el voto por correo para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 finaliza el próximo jueves, día 19, tanto si se realiza a través de la web de Correos (www.correos.es) como en persona en cualquier oficina postal.

Como ha recordado este lunes Correos, el certificado de inscripción en el censo electoral es requisito imprescindible para poder emitir el voto por correspondencia, que luego se podrá hacer efectivo hasta el 25 de noviembre con la documentación que los interesados habrán recibido en la dirección indicada en su solicitud.

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Los electores que opten por solicitar el voto a través de la web de Correos deberán acreditar su identidad mediante autenticación y firma electrónica y los que prefieran hacerlo de forma presencial deberán presentar el DNI, pasaporte o permiso de conducir originales.

En las oficinas de Correos, donde se puede pedir cita previa a través de la app, la web de la compañía o la Oficina Virtual de España, también será posible que una persona solicite el voto en nombre de otra que no pueda hacerlo por enfermedad o discapacidad, siempre que esta situación esté acreditada mediante certificación médica oficial y se aporte una autorización notarial o consular.