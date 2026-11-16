Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

El plazo para solicitar el voto por correo para las elecciones el 29-N finaliza el próximo jueves, día 19

Efe
16/11/2026 11:35
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El plazo para solicitar el voto por correo para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 finaliza el próximo jueves, día 19, tanto si se realiza a través de la web de Correos (www.correos.es) como en persona en cualquier oficina postal.

Como ha recordado este lunes Correos, el certificado de inscripción en el censo electoral es requisito imprescindible para poder emitir el voto por correspondencia, que luego se podrá hacer efectivo hasta el 25 de noviembre con la documentación que los interesados habrán recibido en la dirección indicada en su solicitud.

La Junta Electoral autoriza el uso del DNI electrónico para votar en los comicios del 29N

Más información

Los electores que opten por solicitar el voto a través de la web de Correos deberán acreditar su identidad mediante autenticación y firma electrónica y los que prefieran hacerlo de forma presencial deberán presentar el DNI, pasaporte o permiso de conducir originales.

En las oficinas de Correos, donde se puede pedir cita previa a través de la app, la web de la compañía o la Oficina Virtual de España, también será posible que una persona solicite el voto en nombre de otra que no pueda hacerlo por enfermedad o discapacidad, siempre que esta situación esté acreditada mediante certificación médica oficial y se aporte una autorización notarial o consular. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Muerde la Pasta

Vuelve uno de los restaurantes más icónicos de Marineda City: Muerde la Pasta ya tiene fecha de reapertura
Redacción
Firma del convenio entre el Colegio de Abogados y la Universidad Intercontinental de la Empresa

La Universidad Intercontinental de la Empresa incorpora a su oferta académica en A Coruña y Vigo el Máster de Acceso a la Abogacía
Redacción
El ideal gallego

Agotado el presupuesto del Bono Emancípate 2026 tras llegar a un total de 1.366 jóvenes gallegos
EP
El ideal gallego

El plazo para solicitar el voto por correo para las elecciones el 29-N finaliza el próximo jueves, día 19
EFE