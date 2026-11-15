Yolanda Díaz aspira este lunes a convertirse en la primera mujer y española al frente de la OIT

Yolanda Díaz EFE

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aspira a convertirse mañana lunes en la primera mujer y la primera española en dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en una votación en la que se enfrentará al actual director general del organismo, el togolés Gilbert F. Houngbo, que opta a la reelección, después de que el otro candidato, el exministro peruano Javier González-Olaechea, renunciara a su candidatura el pasado 4 de noviembre.

La candidata española propone crear una Carta Global de Derechos Laborales para garantizar un "suelo universal" de protección a los trabajadores y recuperar el liderazgo de la organización mediante el diálogo social.

La OIT, fundada en 1919 y primera agencia especializada de Naciones Unidas, reúne a gobiernos, organizaciones empresariales y sindicatos de sus 187 Estados miembros. Su estructura tripartita la sitúa como el principal foro internacional para la elaboración de normas laborales, la promoción del empleo, la protección social y el fortalecimiento del diálogo social.

Díaz formalizó su candidatura el pasado agosto con un programa estratégico titulado 'Recuperar el liderazgo de la OIT: El diálogo social como faro de la justicia social en un mundo en transformación'. En él advierte de que la organización atraviesa una "encrucijada crítica" y alerta de que la continuidad de su crisis financiera y programática podría suponer un "riesgo existencial" para el cumplimiento de su mandato y su relevancia internacional.

El principal eje de su propuesta es la creación de una 'Carta Global de Derechos Laborales' en forma de convenio internacional, que permita sistematizar los principios desarrollados históricamente por la OIT e incorporar los nuevos desafíos del trabajo en el siglo XXI. La ministra defiende que esta norma establezca una referencia universal para proteger los derechos de las personas trabajadoras en una economía global.

Para afrontar la infrafinanciación del organismo, Díaz plantea buscar contribuciones voluntarias de gobiernos donantes, agencias de desarrollo, bancos regionales e iniciativas de cooperación público-privada. Estas aportaciones deberían ser plurianuales y no condicionadas, con destino a fondos comunes estratégicos. También propone ajustes financieros internos, en consulta con el sindicato y respetando los acuerdos colectivos.

El programa articula la futura actuación de la OIT en torno al diálogo social y cinco áreas prioritarias: las transiciones digital y climática; las empresas sostenibles y la competencia justa; el trabajo decente y la protección social; la lucha contra las desigualdades y la igualdad de género, y la Carta Global de Derechos Laborales. Entre sus propuestas, figuran impulsar una estrategia tripartita para gobernar la inteligencia artificial y la tecnología en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2027, promover sistemas universales de protección social y avanzar en políticas de salarios dignos y negociación colectiva.

La candidata también defiende profundizar en la democratización interna de la OIT y reforzar la participación del Sur Global, de los trabajadores y de los empleadores en condiciones de igualdad con los gobiernos. En su programa reivindica su experiencia al frente del Ministerio de Trabajo, donde destaca la consecución de decenas de acuerdos mediante el diálogo social, y concluye que "ha llegado el momento de confiar en el liderazgo de una mujer".

Desde Moncloa destacan que Díaz ha impulsado algunas de las principales reformas laborales y sociales de los últimos años, entre ellas la reforma laboral pactada con sindicatos y empresarios, la ley de plataformas digitales y la mayor subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de la democracia. El Gobierno subraya que España ha firmado 141 convenios con la OIT, la cifra más alta de todos los países.

La votación secreta tendrá lugar mañana lunes, 16 de noviembre, a las 10 horas en el consejo de administración de la OIT. Para resultar elegido, cada candidato deberá obtener el respaldo de más de la mitad de los miembros con derecho a voto. El mandato del nuevo director general tendrá una duración de cinco años y comenzará el 1 de octubre de 2027.

SE ENFRENTA A AL ACTUAL DIRECTOR GENERAL

Frente a Díaz concurre el actual director general de la OIT, el togolés Gilbert F. Houngbo, que aspira a la reelección tras acceder al cargo en 2022.

Este último ha desarrollado parte de su trayectoria profesional en la propia organización como alto funcionario y también ha desempeñado distintas responsabilidades en la Administración peruana, entre ellas al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, además de trabajar como asesor del ex secretario general de Naciones Unidas Javier Pérez de Cuéllar.