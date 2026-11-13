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España

El expresidente de Renfe defiende el trabajo de la operadora en una carta tras su cese

Inmaculada Gutiérrez Carrizo sustituirá a Álvaro Fernández Heredia en el puesto

Efe
13/11/2026 21:12
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El expresidente de Renfe Álvaro Fernández Heredia ha reivindicado el trabajo de la compañía en su carta de despedida a los empleados tras haber sido cesado por el Gobierno y asegura que Renfe "siempre ha sido una perjudicada".

El hasta hoy directivo del operador ferroviario asegura en la carta que han sido meses difíciles y que la sucesión de acontecimientos no siempre ha favorecido a que pudieran llevar a cabo las mejoras previstas con el impulso necesario.

Ha prometido a los que eran sus empleados que combatirá "cualquier intento de interpretar mi cese con alguna responsabilidad de Renfe, que siempre ha sido una perjudicada y que, día a día, ha luchado por prestar el servicio en las mejores condiciones posibles gracias al esfuerzo de cada uno de vosotros desde vuestra posición".

También ha asumido "plenamente y en primera persona" la responsabilidad de no haber sabido evitar la situación actual.

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Asimismo, les ha asegurado a los trabajadores que durante su mandato ha procurado centrar sus esfuerzos en proporcionar los recursos necesarios para mejorar las condiciones de trabajo, impulsando el refuerzo de la plantilla a través de la mayor incorporación de personal de los últimos años en colectivos como operadores comerciales, personal de CGO, cuadros técnicos, personal de talleres y maquinistas.

Además de ello, ha destacado la adquisición de nuevos trenes, el incremento del presupuesto dedicado al mantenimiento, el desarrollo de un plan de inversiones para mejorar talleres y centros de trabajo, así como la mejora de las herramientas de gestión internas.

Esta despedida llega después de que el Consejo de Ministros haya nombrado este viernes a Joaquim Hortalà i Vallvé nuevo presidente del gestor de infraestructuras ferroviarias Adif y a Inmaculada Gutiérrez Carrizo, de Renfe.

Fernández Heredia llegó a la presidencia de Renfe en enero de 2025 tras ocupar el cargo de secretario general de Movilidad Sostenible.

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