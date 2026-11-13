El expresidente de Renfe defiende el trabajo de la operadora en una carta tras su cese

El expresidente de Renfe Álvaro Fernández Heredia ha reivindicado el trabajo de la compañía en su carta de despedida a los empleados tras haber sido cesado por el Gobierno y asegura que Renfe "siempre ha sido una perjudicada".

El hasta hoy directivo del operador ferroviario asegura en la carta que han sido meses difíciles y que la sucesión de acontecimientos no siempre ha favorecido a que pudieran llevar a cabo las mejoras previstas con el impulso necesario.

Ha prometido a los que eran sus empleados que combatirá "cualquier intento de interpretar mi cese con alguna responsabilidad de Renfe, que siempre ha sido una perjudicada y que, día a día, ha luchado por prestar el servicio en las mejores condiciones posibles gracias al esfuerzo de cada uno de vosotros desde vuestra posición".

También ha asumido "plenamente y en primera persona" la responsabilidad de no haber sabido evitar la situación actual.

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Asimismo, les ha asegurado a los trabajadores que durante su mandato ha procurado centrar sus esfuerzos en proporcionar los recursos necesarios para mejorar las condiciones de trabajo, impulsando el refuerzo de la plantilla a través de la mayor incorporación de personal de los últimos años en colectivos como operadores comerciales, personal de CGO, cuadros técnicos, personal de talleres y maquinistas.

Además de ello, ha destacado la adquisición de nuevos trenes, el incremento del presupuesto dedicado al mantenimiento, el desarrollo de un plan de inversiones para mejorar talleres y centros de trabajo, así como la mejora de las herramientas de gestión internas.

Esta despedida llega después de que el Consejo de Ministros haya nombrado este viernes a Joaquim Hortalà i Vallvé nuevo presidente del gestor de infraestructuras ferroviarias Adif y a Inmaculada Gutiérrez Carrizo, de Renfe.

Fernández Heredia llegó a la presidencia de Renfe en enero de 2025 tras ocupar el cargo de secretario general de Movilidad Sostenible.