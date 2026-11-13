El 29-N se aproxima en plena crisis de la vivienda y con la vida más cara

Gente cruzando en la plaza de Mina Javier Alborés

España llega al 29-N en una situación macroeconómica desahogada, con un crecimiento superior a la media europea y empleo récord, pero con el reto de trasladar esa bonanza a los hogares que lidian con unos salarios bajos, un elevado precio en el mercado de la vivienda y el encarecimiento constante de la cesta de la compra.

La primera tarea que tendrá que afrontar el Gobierno que salga de las urnas será la de elaborar unos Presupuestos Generales del Estado, después de toda una legislatura con los de 2023 en vigor, los últimos aprobados que se encaminan a su cuarta prórroga en 2027 hasta que se puedan presentar unas nuevas cuentas.

Una base sólida

La base para elaborarlos es sólida, gracias a una recaudación fiscal en máximos por el aumento de los ingresos de IRPF e IVA, que proceden de las rentas del trabajo y el consumo de los más de 22,8 millones de personas ocupadas.

El consumo de los hogares es lo que tira en mayor medida del crecimiento económico, que este año previsiblemente volverá a duplicar el crecimiento medio de la zona del euro, con un avance del 2,6% según la previsión del Gobierno.

Crisis inflacionarias

También aportan a las arcas públicas unos beneficios empresariales récord, sobre todo en la banca y el sector energético, en un contexto de sucesivas crisis inflacionarias que han encarecido la vida.

Los sueldos no aumentan en la misma medida que los precios, con una inflación en el 4,9% interanual en octubre, frente a la subida salarial del 3,06% pactada en los convenios colectivos, mientras muchos productos de la cesta de la compra suben a doble dígito.

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El salario mínimo interprofesional (17.094 euros brutos en 2026) ha subido un 66% desde 2018, pero no ha impulsado al alza el resto de las retribuciones, con lo que se ha convertido en el salario más frecuente, mientras que el salario mediano (valor que divide al 50% que menos cobra y al 50% que más cobra) es de 24.500 euros brutos, de acuerdo con la encuesta de estructura salarial de 2024.

A la pérdida de poder adquisitivo contribuye la vivienda, con precios de compra en los niveles más elevados de las últimas cinco décadas, mientras que los alquileres han aumentado de manera sustancial desde 2019, según señala el Banco de España, que advierte de que el déficit acumulado de oferta podría rondar el millón de viviendas para 2028.

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El sector empresarial liga los aumentos salariales a las ganancias de productividad y sitúa sus principales problemas en las dificultades para cubrir determinadas vacantes en un país con una tasa de paro del 10% y en el elevado incremento del absentismo por baja laboral, que duplica al de los afiliados y tiene un coste de 33.000 millones de euros anuales que se reparten las empresas y el Estado.

Tras este fenómeno hay un factor en el que patronal, sindicatos y Gobierno coinciden, que son las listas de espera para especialistas médicos las que elevan la duración de las bajas por enfermedad común, cuya primera causa son las patologías musculoesqueléticas, pero con un aumento reseñable de la patología psiquiátrica en la era poscovid.

La suficiente financiación de los servicios públicos forma parte del debate presupuestario, al que en las últimas semanas se ha sumado la necesaria dotación de inversión para mantener unas infraestructuras envejecidas, tras los accidentes ferroviarios de Adamuz, en Córdoba y Urda, en Toledo, que han provocado 115 muertes.

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Todo ello tendrá que encajar en un marco europeo de reglas presupuestarias exigente, que obliga a una contención del gasto mayor de la que España está llevando a cabo y a un control de la deuda pública que hasta agosto era de 1,75 billones de euros, el equivalente al 99,7% del producto interior bruto (PIB).

La mayor presión sobre las cuentas públicas la ejercen las pensiones, a las que se destinan alrededor de 40 de cada cien euros del presupuesto consolidado del Estado, con un pico de gasto previsto hasta 2050 como consecuencia de la jubilación de la generación del baby boom.

La sostenibilidad de las pensiones es un debate que se reabre periódicamente, aunque en temporada electoral se evita hablar de ajustes, ya que los pensionistas son el colectivo que menos se abstiene y suman más de 9,5 millones de votos.