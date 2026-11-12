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España

Vivas tras la citación del exdelegado en Ceuta: "Confío en la justicia para saber qué pasó"

Efe
12/11/2026 16:51
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, saluda este miércoles a su llegada a la Audiencia Nacional en Madrid, donde declara como testigo ante la jueza María Tardón, que investiga las entradas masivas de migrantes a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. EFE/ Daniel González
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas
EFE
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El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha expresado este jueves que "confía plenamente en la justicia y en la Audiencia Nacional" después de la imputación del exdelegado del Gobierno Miguel Ángel Pérez Triano tras la entrada masiva en la ciudad a finales de julio, y ha señalado que hay que saber "por qué pasó".

En declaraciones facilitadas por el Gobierno ceutí, Vivas se ha referido a la decisión de la jueza María Tardón de citar como imputado para el próximo 18 de noviembre al exdelegado del Gobierno en Ceuta, quien dimitió de su cargo el pasado 28 de septiembre, en la causa en la que se investiga la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos los pasados 30 y 31 de julio.

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano

La juez imputa al exdelegado del Gobierno en Ceuta por la entrada masiva de migrantes

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Vivas ha explicado que "se está haciendo un trabajo muy fundamental, un trabajo esencial para España y para Ceuta, pero sobre todo para España porque lo ocurrido en Ceuta fue de una gravedad extrema".

"Es la crisis de seguridad nacional más grave que ha vivido la democracia española y por tanto creo que hay que esclarecer lo ocurrido, llegar hasta el final", ha dicho.

Ha insistido en que "se debe reconocer por qué pasó y cuál es la razón de por qué el Gobierno mantuvo esta actitud que solamente puede ser calificada de abandono respecto de una situación de extremada gravedad para la seguridad nacional".

El presidente ceutí ha asegurado que tiene confianza plena en la acción de la justicia, en su independencia, en su rigor y ha aseverado: "yo no voy a emitir ningún juicio prematuro acerca de una instrucción que creo que se está llevando, como digo, de una manera absolutamente rigurosa".

CEUTA, 09/09/2026.- El delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triana, en rueda de prensa en la sede de la Delegación de Gobierno, este miércoles en Ceuta. EFE/Laura Rincón

La Audiencia Nacional asume la investigación al delegado del Gobierno en Ceuta

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Se trata de la primera imputación que se produce en esta causa, en la que desde su apertura en septiembre han desfilado numerosos testigos, entre ellos Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del exdelegado del Gobierno, quien siempre ha asegurado que trasladó verbalmente al entonces delegado los avisos que recibió de un miembro del CNI un día antes de la entrada masiva, el 29 de julio, y que faltaban 19 mensajes y una conversación por desclasificar.

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