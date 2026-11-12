Transportes vuelve a reunirse con sindicatos ante dos huelgas convocadas en el ferrocarril

Estación de tren de A Coruña Javier Alborés

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha vuelto a reunirse esta tarde con representantes del sindicato de maquinistas Semaf, de CCOO y UGT ante las movilizaciones convocadas para los próximos días 17 y 23 de noviembre en defensa de la seguridad ferroviaria, tras el accidente de Urda (Toledo), en el que fallecieron 69 personas.

Por parte del ministerio asisten a la reunión el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano; el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, y directivos de Adif.

Según fuentes del ministerio, se trata de una reunión "de trabajo" y "meramente técnica", precedida por dos encuentros anteriores, celebrados la semana pasada -el primero solo con Semaf y el segundo, con los tres sindicatos-, a los que asistió el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, que asumió el cargo de ministro de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente.

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La reunión de esta tarde tiene lugar tras una jornada de huelga de 24 horas secundada por los maquinistas de Renfe el pasado martes y la huelga general de ayer.

Los tres sindicatos -Semaf, CCOO y UGT- son los que firmaron los acuerdos del pasado mes de febrero tras el accidente de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) que permitieron desconvocar la huelga convocada entonces y adoptar nuevas medidas de seguridad.

La publicación el pasado martes de un real decreto-ley de medidas urgentes para el refuerzo de la seguridad operacional y la protección social del sector que, para Semaf, supone el primer cumplimiento material de los acuerdos, le ha llevado al sindicato a aplazar los paros parciales que tenía previstos para este jueves hasta el próximo 23 de noviembre.

El real decreto-ley blinda los tiempos de conducción contra la fatiga, refuerza las inspecciones de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria de España (AESF), incorpora la cultura justa a la Ley del Sector Ferroviario y extiende los coeficientes reductores a todas las operadoras

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Con este aplazamiento de la protesta, Semaf explica que "abre una ventana estricta de negociación para que, a lo largo de la próxima semana, el Gobierno apruebe y publique en el BOE el resto de los compromisos de seguridad que aún siguen pendientes sobre la mesa".

Por su parte, a la huelga del 17 de noviembre llaman a todo el sector ferroviario los sindicatos con presencia en el comité general de empresa de Adif y el propio Semaf, que la extiende ese día a todo el colectivo de conducción, tanto de Renfe como de Iryo, Ouigo, Transfesa, Continental Rail, Tracción Rail, Captrain y Medway.

Con estas movilizaciones, las organizaciones sindicales reclaman acelerar el cumplimiento de los acuerdos de febrero y pasar de los compromisos a resultados concretos, con plazos definidos y aplicación efectiva y advierten de que, mientras no estén publicados todas las medidas acordadas, continuará la conflictividad laboral en el sector ferroviario.