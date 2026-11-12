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España

Marlaska ordena investigar la actuación policial durante la huelga general

Efe
12/11/2026 10:22
Disturbios en Barcelona tras la manifestación por la huelga general
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EFE
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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha encargado a la Dirección General de la Policía la apertura de investigaciones sobre las "distintas incidencias" en la actuación policial durante la jornada de huelga general de este miércoles y ha ordenado que los agentes ya no usen gas lacrimógeno en manifestaciones.

Estas investigaciones específicas se realizarán con independencia de la propia inspección interna a la que la Policía Nacional somete toda sus actuaciones para evaluar su adecuación a las normas vigentes, informa el Ministerio del Interior.

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