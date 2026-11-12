Marlaska ordena investigar la actuación policial durante la huelga general

Disturbios en Barcelona tras la manifestación por la huelga general EFE

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha encargado a la Dirección General de la Policía la apertura de investigaciones sobre las "distintas incidencias" en la actuación policial durante la jornada de huelga general de este miércoles y ha ordenado que los agentes ya no usen gas lacrimógeno en manifestaciones.

Estas investigaciones específicas se realizarán con independencia de la propia inspección interna a la que la Policía Nacional somete toda sus actuaciones para evaluar su adecuación a las normas vigentes, informa el Ministerio del Interior.