Marlaska dice que no dimitirá pese a la petición de los socios: "No tengo ninguna razón"

Fernando Grande-Marlaska en Ceuta EFE/Reduan

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este jueves que no tiene razones para dimitir ya que su cometido es el de "defender la actuación de los policías y los guardias civiles, pero también que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos con plenas garantías".

Así lo ha dicho en declaraciones a la prensa en el acto de apertura de la campaña electoral del PSOE en Madrid, celebrado en el distrito de San Blas, y después de que tanto Sumar como ERC y Podemos hayan pedido su dimisión a raíz de la actuación de la Policía Nacional en la huelga general del miércoles, que Marlaska ya ha anunciado que se investigará.

"No tengo ninguna razón para una dimisión. Mi defensa es defender la actuación de los policías y las guardias civiles, pero también defender que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y sus libertades con plenas garantías. Cuando alguna de estas circunstancias, bien de un lado o bien de otro, no se ha conjugado suficientemente, pues investigamos, sacamos las conclusiones y tomamos las decisiones necesarias", ha sostenido el ministro.

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La jornada de huelga general terminó con más de un centenar de detenidos por la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza, en una jornada en la que se registraron más de un millar de incidencias, según el balance provisional de Interior.

Tras las cargas policiales registradas, Marlaska ha encargado a la Dirección General de la Policía la apertura de investigaciones sobre las "distintas incidencias" en la actuación policial durante la jornada de huelga general y ha ordenado que los agentes ya no usen gas lacrimógeno en manifestaciones.

Al respecto, el ministro ha reconocido que algunas de las imágenes de las cargas de ayer "a primera vista no gustan y no se concilian muy bien con los principios de proporcionalidad", y que es esta circunstancia lo que ha motivado la apertura de esta investigación.

Además, sobre el uso del gas pimienta, Marlaska ha apuntado que el Ministerio se encuentra "en un proceso de revisión de los protocolos" para sacar las conclusiones necesarias, si bien ha apuntado que "todas las actuaciones" y "todos los medios que empleen" las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deben ser "absolutamente proporcionales y necesarios".

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Y ha añadido que, cuando se da una circunstancia que "no se ajusta necesariamente a la proporcionalidad" (...) "evidentemente tiene que ser estudiada y evaluada específicamente".

"En todas las materias, pero también en materia de orden público y seguridad ciudadana, hay una evaluación constante y dinámica con el objeto de mejorar. Pero esto requiere, como he ordenado, una investigación específica", ha apuntado.