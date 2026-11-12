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España

La UCO acude al Tribunal de Cuentas en busca de información de donaciones al PSOE

Efe
12/11/2026 13:12
Un agente sale de la sede del PSOE en Ferraz
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Europa Press
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Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran este jueves en la sede del Tribunal de Cuentas en busca de más documentación sobre las donaciones efectuadas al PSOE, tras cotejar la información que ya aportó este órgano al respecto y detectar discordancias.

Según informan a EFE fuentes próximas a la investigación, los agentes están requiriendo información al órgano contable, en presencia de una letrada de la administración de justicia y en el marco de la investigación secreta que dirige la Audiencia Nacional sobre el sistema de reembolso en efectivo del PSOE de pagos adelantados por sus cargos.

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