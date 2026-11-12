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España

La Policía busca por tercer día al responsable de la bomba que mató a un agente en Oviedo

Efe
12/11/2026 16:30
OVIEDO, 08/11/2026.- Efectivos de la Policía Nacional, entre ellos un agente de la Unidad de Guías Caninos con un perro rastreador, inspeccionan la zona junto a un furgón policial tras el tiroteo y explosión registrados este martes en el barrio ovetense de Villafría en el que una joven de 17 años resultó herida. Un agente del cuerpo ha fallecido a consecuencia de la explosión de una mochila en el portal del edificio donde reside la joven y que contenía un artefacto explosivo, que terminó detonando, y otro agente ha resultado gravemente herido. Las fuerzas de seguridad mantienen un amplio dispositivo de búsqueda para localizar al autor del suceso. EFE/Paco Paredes
Efectivos de la Policía Nacional en la zona del suceso
EFE
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La Policía Nacional mantiene por tercer día un amplio dispositivo para tratar de localizar al responsable del artefacto explosivo que el pasado martes mató a un agente e hirió de gravedad a otro en un inmueble de Oviedo al que habían acudido tras registrarse un tiroteo.

En el operativo participan este jueves numerosos agentes de los grupos de élite de la Policía Nacional que siguen cualquier pista sobre el posible paradero del presunto autor, que ya ha sido identificado y podría ir armado.

Según fuentes policiales, se trata de un hombre de unos 60 años con numerosos antecedentes delictivos.

El dispositivo policial ha dado lugar a varios registros con resultado negativo, como los desarrollados en el mismo inmueble en el que ocurrieron los hechos por si se hubiera ocultado en su interior, en un edificio del barrio de Pumarín a primera hora de la noche del martes o en unas naves del Polígono Espíritu Santo, a las afueras de Oviedo, ayer por la mañana.

OVIEDO, 10/11/2026.- Efectivos de la Policía Nacional en el lugar donde un agente de la unidad de guías caninos de la Policía Nacional ha fallecido y otro de la unidad de explosivos (Tedax) ha resultado herido muy grave en una explosión registrada a primera hora de este martes en un inmueble del barrio ovetense de Villafría. La Policía Nacional acudió a la vivienda tras ser alertada de un tiroteo en el que una mujer resultó herida, sobre las 7:30 horas. Durante su intervención, los agentes localizaron en el rellano de la vivienda una mochila que aparentemente contenía algún tipo de artefacto explosivo, por lo que se dio aviso a los especialistas de la unidad canina y de la unidad de explosivos (Tedax). Los especialistas decidieron sacar la mochila a la calle para evitar peligro para los vecinos y fue en el momento de manipularla cuando explotó. EFE/Paco Paredes

El policía nacional herido en una explosión en Oviedo está fuera de peligro

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El jefe superior de la Policía Nacional en Asturias, Jorge Ignacio Moreno, remarcó el miércoles, tras un minuto de silencio secundado frente a las dependencias policiales en el centro de Oviedo, que el cuerpo está centrando todos sus esfuerzos en detener al responsable "lo antes posible".

Los hechos a las 7:30 horas del martes en un inmueble situado en la calle Rafael Urrusti, en una zona de viviendas sociales del barrio de Villafría, al sureste de la capital asturiana, donde el presunto autor protagonizó -al parecer por un conflicto vecinal- un tiroteo que dejó herida de bala a una joven de 17 años, que se encuentra fuera de peligro.

Los primeros agentes intervinientes encontraron en el rellano de la vivienda una mochila con lo que aparentemente era un artefacto explosivo, por lo que se dio aviso a especialistas de la unidad canina y de desactivación de explosivos (Tedax), que decidieron sacar el bulto a la calle para evitar una situación de peligro para los vecinos y fue en el momento de manipularla cuando explotó.

OVIEDO, 08/11/2026.- Efectivos de la Policía Nacional, entre ellos un agente de la Unidad de Guías Caninos con un perro rastreador, inspeccionan la zona junto a un furgón policial tras el tiroteo y explosión registrados este martes en el barrio ovetense de Villafría en el que una joven de 17 años resultó herida. Un agente del cuerpo ha fallecido a consecuencia de la explosión de una mochila en el portal del edificio donde reside la joven y que contenía un artefacto explosivo, que terminó detonando, y otro agente ha resultado gravemente herido. Las fuerzas de seguridad mantienen un amplio dispositivo de búsqueda para localizar al autor del suceso. EFE/Paco Paredes

Muere un agente de la Policía Nacional en una explosión en Oviedo

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La explosión le costó la vida al subinspector de la unidad canina Juan José Rodríguez, natural de León y de 65 años, así como al perro, y dejó herido grave a un especialista de los Tedax que perdió la visión del ojo izquierdo, pero que se encuentra fuera de peligro tras ser intervenido en el HUCA.

Tras el minuto de silencio secundado ayer por sus compañeros en Oviedo, arropados de numerosas autoridades, el complejo policial de Buenavista, también en la capital asturiana, ha acogido un homenaje institucional que ha sido a puerta cerrada para preservar la intimidad de familiares y allegados.

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