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España

La juez imputa al exdelegado del Gobierno en Ceuta por la entrada masiva de migrantes

Efe
12/11/2026 13:42
El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano
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EFE
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La jueza María Tardón ha citado como imputado para el próximo 18 de noviembre al exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez, quien dimitió de su cargo el pasado 28 de septiembre, en la causa en la que se investiga la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos los pasados 30 y 31 de julio.

Se trata por tanto de la primera imputación que se produce en esta causa en la que desde su apertura en septiembre han desfilado numerosos testigos, entre ellos Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del exdelegado del Gobierno, quien siempre ha asegurado que trasladó verbalmente al entonces delegado los avisos que recibió de un miembro del CNI un día antes de la entrada masiva, el 29 de julio, y que faltaban 19 mensajes y una conversación por desclasificar.

La imputación, de la que han informado a EFE fuentes jurídicas, se produce después de que el gobierno haya accedido a desclasificar los informes elaborados en relación a estos hechos por el Centro Nacional de Inteligencia y que fueron requeridos por la juez, quien además ha acordado llamar a declarar a dos miembros del CNI.

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