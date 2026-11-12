Fiscalía Europea investiga posible fraude en la compra de pulseras antimaltrato en España

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska

La Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO) informó este jueves de la apertura de una investigación sobre un posible fraude con fondos europeos destinados a comprar pulseras de vigilancia electrónica, para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares y las órdenes de alejamiento impuestas en casos de violencia de género.

"Hoy, la Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO) en Madrid (España), está llevando a cabo diligencias de investigación en el Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas de España. Esto se produce tras la apertura de una investigación sobre un posible fraude que afecta a los fondos de la UE destinados a la adquisición de brazaletes de vigilancia electrónica", dijo la EPPO en un comunicado.

La EPPO, con sede en Luxemburgo, señaló que su oficina en la capital española es la que está dirigiendo estas actuaciones y que cuenta con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para esta investigación, que se inició el año pasado.

Por el momento, añadieron, no se harán públicos más detalles.

La Comisión Europea ya había avanzado a principios de este año que estaba "estudiando" el uso de fondos europeos en la adquisición de las pulseras telemáticas antimaltrato para la protección de víctimas de violencia doméstica y de género en España, para cuya adquisición se había usado en parte dinero del fondo de recuperación pospandemia.