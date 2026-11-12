España roza los 50 millones de habitantes gracias al aumento de extranjeros

La población residente en España aumentó en 130.233 personas en el tercer trimestre del año debido al incremento de ciudadanos extranjeros y eleva la población del país a 1 de octubre de 2026 a 49.935.642 habitantes, el valor máximo de la serie histórica.

Son datos provisionales de la Estadística Continua de Población (ECP) que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), que proporciona cada trimestre una estimación provisional sobre la evolución de la población.

Estadística explica que el aumento de 130.233 personas supone un incremento anual relativo del 0,88 % y estima que el crecimiento poblacional en términos anuales es de 435.551 personas.

El motivo de este crecimiento, según subraya el INE, se debe al aumento de personas nacidas en el extranjero, que representó el 98,8 % del crecimiento total.

La población nacida en el extranjero -10.433.091 personas- es mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisición de nacionalidad española.

Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 86.883 personas durante el tercer trimestre hasta un total de 7.518.237, mientras que la población de nacionalidad española creció en 43.340.

Colombianos, españoles y venezolanos, los que más llegaron en 2026

Las principales nacionalidades de quienes han llegado a España durante el tercer trimestre fueron la colombiana (con 33.200 llegadas), la española (23.600) y la venezolana (19.000).

En cuanto a la española, fuentes del INE han explicado que se refiere a aquellas personas con nacionalidad española que han retornado a España, independientemente de si han nacido o no en el extranjero y de si se han nacionalizado o ya tenían la nacionalidad española.

Por su parte, las nacionalidades de emigrantes más numerosas fueron la colombiana (con 9.100 salidas), la marroquí (8.900) y la española (7.500).

El número de hogares se situó en 19.953.529 a 1 de octubre de 2026, con un aumento de 69.162 durante el tercer trimestre del año.

En Galicia creció un 0,20%

Durante el tercer trimestre de 2026 la población creció en todas las comunidades y ciudades autónomas y los mayores incrementos se dieron en la Comunidad Valenciana (0,48 %), Comunidad de Madrid (0,46 %) y Melilla (0,36 %).

También se sitúan por encima de la media de aumento poblacional, que es 0,26 %, La Rioja (0,36 %), Castilla-La Mancha (0,34 %), Aragón, Asturias y Cantabria (0,30 % en las tres comunidades) y Castilla y León (0,27 %).

Por debajo, crecieron Navarra (0,25 %), Cataluña (0,24 %), Murcia (0,22 %), Baleares (0,20 %), Galicia (0,20 %), País Vasco (0,18 %), Extremadura (0,08 %), Andalucía (0,07 %), Canarias (0,05 %) y Ceuta (0,01 %).