Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

El Sindicato Ferroviario convoca una marcha en Madrid y demanda soluciones tras Angrois, Adamuz y Urda

Europa Press
12/11/2026 16:37
URDA (TOLEDO), 28/10/2026.- Servicios de emergencia trabajan en el lugar del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde hay al menos 64 fallecidos. EFE/ Chema Moya
El accidente de Urda
EFE
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Sindicato Ferroviario ha convocado una manifestación en Madrid para este sábado, 14 de noviembre, con el objetivo de reivindicar la "máxima seguridad" en el ferrocarril español, y ha reclamado un "cambio radical" en las administraciones y la creación de una mesa sectorial que englobe a todos los actores.

Se trata de una manifestación "en defensa de la máxima seguridad" en el ferrocarril nacional que saldrá a las 12,00 horas desde los jardines de Nuevos Ministerios en la capital, frente a la sede del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y que discurrirá por el Paseo de la Castellana, Paseo de Recoletos, Paseo del Prado y Plaza del Congreso.

Así, la fuerza sindical exige en un comunicado un "cambio radical" en las políticas ferroviarias por parte de las administraciones públicas, de forma que el ministerio, Adif y los operadores pongan el foco en la máxima seguridad de las circulaciones, los usuarios y los trabajadores del sector.

Por ello, demanda buscar el "máximo consenso" entre todos los actores del mismo y crear una mesa sectorial que incluya también a los sindicatos, las asociaciones de víctimas y la AESF, con la misión de analizar la situación actual, plantear acciones por la seguridad y adoptarse medidas de urgencia que palien "lo máximo posible las deficiencias" reveladas tras los accidentes mortales de Angrois (Santiago de Compostela), Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) para que no se vuelvan a repetir sucesos de ese tipo.

Los reyes de España dan el pésame a una de las familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Urda, durante el funeral

Los reyes arropan en el dolor a los familiares de las víctimas del accidente de Urda

Más información

En concreto, desde la fuerza sindical piden una revisión "crítica e independiente" del informe de la CIAF sobre Angrois -accidente que provocó 80 muertes en 2013-, con la participación de instituciones europeas y garantías de independencia, para conocer todos los detalles y esclarecer las causas.

También exige una investigación independiente y con supervisión europea de los accidentes de Adamuz y Urda de este 2026 y plantea la eliminación del ASFA como sistema de respaldo ante caídas de los sistemas nominales LZB y ERTMS en la alta velocidad, y sustituirlo por una modificación de "toda la normativa" al respecto para obligar a rebasar en marcha a la vista y sin superar los 40 km/h cuando se produzca dicha caída del sistema nominal.

Además, demanda una auditoría independiente de la renovación de la línea Madrid-Sevilla, que se acelere la puesta en servicio del ERTMS en la misma y un cambio en el modelo de mantenimiento que dé a Adif el control "total y absoluto" de todos los mantenimientos de la infraestructura con medios propios.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo a su llegada al Congreso de los diputados donde el papa León XIV pronuncia este lunes un esperado e histórico discurso en las Cortes durante su visita a España

La reunión de Cuerpo con las víctimas de Angrois termina sin compromisos en firme

Más información

Finalmente, el SF solicita el incremento de las plantillas de los centros de regulación de la circulación; el "fin de las presiones" a los trabajadores de conducción, circulación y centros de gestión que "anteponen criterios de producción a criterios de seguridad" y el establecimiento de una "verdadera cultura de seguridad" para que "nada ni nadie" esté por encima de esta en el tráfico ferroviario, entre otros medidas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

La banda municipal, durante un concierto

El Palacio de la Ópera vivirá este domingo una tarde de flamenco y ‘gitanería’ con la gala homenaje a Manuel de Falla
Jorge Riveiro
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, saluda este miércoles a su llegada a la Audiencia Nacional en Madrid, donde declara como testigo ante la jueza María Tardón, que investiga las entradas masivas de migrantes a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. EFE/ Daniel González

Vivas tras la citación del exdelegado en Ceuta: "Confío en la justicia para saber qué pasó"
EFE
El ideal gallego

España roza los 50 millones de habitantes gracias al aumento de extranjeros
EFE
URDA (TOLEDO), 28/10/2026.- Servicios de emergencia trabajan en el lugar del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde hay al menos 64 fallecidos. EFE/ Chema Moya

El Sindicato Ferroviario convoca una marcha en Madrid y demanda soluciones tras Angrois, Adamuz y Urda
Europa Press