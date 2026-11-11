Yolanda Díaz califica de “éxito” la protesta y el PP dice que se hizo “contra el sentido común”

Yolanda Díaz EFE

Las marchas celebradas ayer a lo largo y ancho del estado español provocaron reacciones diversas entre las distintas formaciones políticas. Reacciones que bascularon entre el apoyo del Gobierno central, el rechazo del Partido Popular y la equidistancia, por ejemplo, del Partido Nacionalista Vasco.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, afirmó que la protesta “ha sido un éxito” y aseguró que las calles reclamaron “alto y claro” acabar con “la gran fábrica de desigualdad que es la especulación”.

“Las calles han hablado alto y claro: hay que acabar con la gran fábrica de desigualdad que es la especulación”, señaló la titular de Trabajo y dio su enhorabuena a las organizaciones convocantes, sindicatos de clase y de vivienda y agradeció al conjunto de la sociedad que se organizó y movilizó.

CEOE tilda de "fracaso" la huelga y contabiliza un seguimiento inferior al 5% Más información

Asimismo, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, reivindicó antes de las manifestaciones las “causas justas” que han llevado a los sindicatos a convocar la huelga general aunque recordó que no pudo secundarla por su condición de ministro.

“Queremos que haya sueldos dignos” y “derecho a una vivienda asequible”, afirmó en una entrevista en ‘La noche en 24h’, en la que destacó el “trabajo” de los sindicatos y las “conquistas sociales” que consiguieron los trabajadores gracias a las organizaciones sindicales.

Borja Sémper

Por su parte, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, acusó al Gobierno de alentar una huelga general que “va contra el sentido común” y advirtió de que la “élite” de los sindicatos está haciendo “un daño irreparable o un daño muy profundo” al movimiento sindical.

“Las huelgas generales en teoría suelen estar convocadas para provocar un cambio político, para provocar al menos unas elecciones, para ir contra un gobierno”, afirmó Sémper, quien ha considerado que en esta ocasión es “al revés”.

Feijóo afirma que "es evidente" que la huelga general "ha sido un fracaso" Más información

Es una huelga convocada “no sé si contra la oposición, pero sí contra el sentido común”, remarcó, antes de añadir que le preocupa “el deterioro de la credibilidad” de los sindicatos, a los que se refirió como “uno de los pilares fundamentales” del Estado.

Vox

El líder de Vox, Santiago Abascal, afirmó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha “fracasado”, porque el seguimiento de la huelga general “ha sido una vergüenza”, y prometió acabar con los piquetes que “acosan” a trabajadores.

Abascal denunció que “muchos de los que han tenido que seguir” la huelga lo han hecho “por obligación, por la violencia, por los piquetes mal llamados informativos, que han ido a acosar a los trabajadores, a los autónomos y a los comerciantes”. Aseguró que, si las urnas le dan la victoria, “nunca más habrá piquetes informativos en España cerrando los negocios y haciendo que la gente no pueda ejercer con libertad todo el trabajo del día a día” y tampoco habrá “unos sindicatos subvencionados con el dinero y los impuestos de los trabajadores”.

Respeto

También el PNV manifestó su postura respecto a la movilización. Dijo que “intentar paralizar el país no es la solución” a la crisis de la vivienda y la carestía de la vida, problemas de los que, aseguró, comparte la necesidad de “atajar”. A través de un comunicado, expresó que respeta “absolutamente” el derecho a la huelga al tiempo que advirtió de que el paro no constituía “la solución ni la respuesta eficaz que necesita la sociedad”.

Por su parte, Junts, a través de su secretario general, Jordi Turull, expresó su respeto al derecho a la huelga, “un derecho fundamental”, pero advirtió de que “algunos pueden usar electoralmente” la convocatoria de huelga.

La patronal del metal e industrias asociadas cifra en un 15% el seguimiento de la huelga en Galicia Más información

“En el momento en el que se hace, cómo se hace, y cómo algunos pueden usarla electoralmente, puede ser en detrimento de esas personas que muy justificadamente han dicho que ya basta de esas políticas erráticas que cada vez los están empobreciendo más y les están poniendo la vida más complicada”, afirmó el político catalán.

Podemos e IU

Por su parte, IU y Podemos calificaron de “éxito” la huelga general convocada por los sindicatos y denunciaron casos de violencia policial “injustificada” y “desproporcionada” contra piquetes informativos.

“Hay que intervenir el mercado de la vivienda, hay que poner límites a los alquileres imposibles y también hay que subir los salarios para un mejor vivir”, dijo Antonio Maíllo, líder de IU.

En la misma línea, la candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno en estas elecciones, Irene Montero, también calificó la huelga general de “éxito” y expresó su “profundísima preocupación por la violencia policial” contra los piquetes informativos.